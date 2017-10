TV- und Radiotipps für Sonntag, 15. Oktober

Wahl, Wahl, Wahl, dazu Hans Moser, Europastudio, Hohes Haus, Anne Will, Der kleine Horrorladen, James Bond

8.20 THEMENTAG

Hans Moser Recht so, an einem solchen Tag hilft so manchem womöglich wirklich nur ein gesunder Grantler. ORF 3 hebt Perlen der österreichischen Filmgeschichte, um 20.15 Uhr Hallo Dienstmann, danach Der Hofrat Geiger und Kleines Bezirksgericht. Bis 1.25, ORF 3

11.00 PREIS

Friedenspreis des Deutschen Buchhandels Wird dieses Jahr an die Schriftstellerin Margaret Atwood (The Handmaid’s Tale) überreicht. Bis 12.00, ZDF

11.05 DISKUSSION

Europastudio: Achse Berlin – Paris als Turbo für die EU? Mit Paul Lendvai diskutieren Joëlle Stolz (Publizistin und Autorin, Paris), René Höltschi (Neue Zürcher Zeitung), Daniel Brössler (Süddeutsche Zeitung), Stephan Lehne (Carnegie Europe). Bis 12.00, ORF 2

12.00 MAGAZIN

Hohes Haus Themen: 1) Abgrund: Krise in Spanien. 2) Ende: Die letzte Sitzung des Nationalrats. 3) Anfang: Wie der Wahlkampf auf Schüler wirkt. Bis 12.30, ORF 2

16.30 LIVE

Wahl 17 Nadja Bernhard und Tarek Leitner führen durch die TV-Berichterstattung aus der Hofburg. Knapp nach 17 Uhr ist die erste Hochrechnung zu erwarten. Um 19.55 Uhr meldet sich Hans Bürger mit den ersten Interviews mit den Spitzenkandidaten. Um 20.30 folgen weitere Analysen in der ZiB Spezial mit Lou Lorenz Dittl bacher. Claudia Reiterer diskutiert mit Gästen das Ergebnis um 21.05 Uhr in einer Spezialausgabe von Im Zentrum. Das letzte Wort hat Armin Wolf um 22.00 Uhr in der ZiB 2. Bis 22.30, ORF 2

16.45 LIVE

Wahl 2017 Am Wahltag kooperieren die größten österreichischen Privat-TV-Sender bei der Berichterstattung und präsentieren ihre eigenen Wahlsendungen. Meinrad Knapp und Sylvia Saringer (ATV), Thomas Mohr und Corinna Milborn (Puls 4), Elisabeth Auer und Helmut Brandstätter (Kurier) führen bis 19.15 Uhr durch den Nachmittag. Von ungefähr 19.15 bis 20.15 Uhr berichten die Sender vorübergehend getrennt voneinander. Um 20.15 Uhr schließen sich ATV, Puls 4, Servus TV und Schau TV wiederum für eine Runde der Spitzenkandidaten zusammen. Corinna Milborn und Michael Fleischhacker (Servus TV) stellen Fragen. Bis 22.00, ATV, Puls 4, Servus TV, Schau TV

17.00 LIVE

Nationalratswahl 2017 Durch die Liveübertragung führen die Politikredakteure Martin Wassermair und Christian Diabl. Bis 20.00, Dorf TV

20.15 THEMENABEND

Oktoskop: There Are No Syrian Refugees in Turkey (Ö 2016, Oliver Ressler) In einer stillen Umkehrung der gesamten Perspektive der "Flüchtlingsdebatte" entwickelt der Film eine politische Analyse türkischer und europäischer Politik aus der Sicht syrischer Flüchtlinge. Bis 21.07, Okto

20.15 MENSCHENFRESSER

Der kleine Horrorladen (USA 1986, Frank Oz) Die Pflanze ist der Hit im Blumenladen, die Gute hat allerdings ein eher unheimliches Eigenleben entwickelt: Audrey II bevorzugt Menschenfleisch. Womit Blumenhändler Seymour (Rick Moranis) ein Problem hat. Fast schon ein Horrorkomödienklassiker. Bis 22.00, Disney

21.50 DISKUSSION

Anne Will: Der Abschluss im Super wahljahr – Wird jetzt mal wieder Politik gemacht? Gäste Volker Bouffier (CDU), Olaf Scholz (SPD), Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90 / Die Grünen), Wolfgang Kubicki (FDP) und Albrecht von Lucke (Publizist). Bis 22.50, ARD

22.15 VERWUNDET

James Bond: Ein Quantum Trost (Quantum of Solace, GB/USA 2008, Marc Forster) Daniel Craig lässt den Kalten Krieg hinter sich. Die Verschwörung lauert überall. Bis 0.00, ORF 1