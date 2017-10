Rekord bei Wahlkarten zeichnet sich ab

Diebstahl einer Wahlkarte in Eisenstadt

Wien – Die Nationalratswahl dürfte einen neuen Rekord an Briefwählern bringen. In Wien wurden exakt 205.469 Wahlkarten (bei mehr als 1,15 Mio. Wahlberechtigten) ausgestellt. Das ist – verglichen mit vergangenen Urnengängen – die bisher höchste Zahl, hieß es am Freitagnachmittag aus dem Rathaus. Wobei der Bestwert nur knapp über dem bisherigen bei der Wiener Gemeinderatswahl 2015 liegt. Damals wurden 203.874 Wahlkarten ausgegeben. Auch im Land Salzburg wurde mit 52.282 Wahlkarten ein neuer Rekordwert erreicht.

Wer es für seine eingeschrieben zugestellte Wahlkarte nicht mehr auf das Postamt schafft, hat trotzdem noch eine Möglichkeit, seine Stimme abzugeben. Denn nicht abgeholte Wahlkarten liegen dann noch bis zum Sonntag, 17.00 Uhr, im Wahlreferat des jeweiligen Zustellbezirks auf.

Im Burgenland wurde indes ein Fall eines Wahlkartendiebstahls bekannt. Ein Eisenstädter kann deshalb am Sonntag nicht wählen. Die Wahlkarte, welche der Mann beantragt hatte, wurde dem Post-Zusteller gestohlen, bestätigten das Magistrat Eisenstadt sowie die Post auf Nachfrage der APA am Freitag. Die Ausstellung eines Duplikats ist nach Auskunft des Magistrats nicht möglich. (APA, 13.10.2017)