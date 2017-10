TV- und Radiotipps für Samstag, 14. Oktober

Frost/Nixon, Avatar, Rückkehr der Jedi-Ritter, Safe House, Blade Runner, Beats of the Southern Wild, A History of Violence und eine entfesselte Maggie McCarthy in Spy

17.30 MAGAZIN

Bürgeranwalt Themen: 1) Kein Geld für Katastrophenopfer. 2) Nachgefragt: Teure Trauungen. 3) Chronische Schmerzen Bis 18.20, ORF 2

20.15 WATERGATE

Frost/Nixon (USA/GB/F 2008, Ron Howard) Talkmaster David Frost (Michael Sheen) scheitert am mit allen Wassern gewaschenen US-Präsidenten Richard Nixon (Frank Langella). Fünffach Oscar-nominiert: neben der Regie auch für Peter Morgans Drehbuch, Langellas darstellerische Leistungen, Schnitt sowie als bester Film. Bis 22.25, Servus TV

20.15 BLAUE MÄNNCHEN

Avatar (USA 2009, Jake Sully, James Cameron) Ein querschnittgelähmter ehemaliger Marine bricht zu einer Reise auf den ihm unbekannten Planeten Pandora auf. Weil die Atmosphäre Pandoras giftig ist, hat man dort das Avatar-Programm ins Leben gerufen. Dies ermöglicht, das Bewusstsein menschlicher Steuermänner an einen Avatar zu binden, einen ferngesteuerten biologischen Körper. Ein Feuerwerk an Spezialeffekten. Bis 22.45, ORF 1

20.15 DIE KOMISCHE DICKE

Spy – Susan Cooper Undercover (USA 2015, Paul Feig) Susan Cooper lenkt vom Schreibtisch aus die Aktionen von Bradley Fine, dem besten Geheimagenten der CIA. Als ihr Partner im Einsatz getötet wird, beschließt Cooper, selbst das sichere Büro zu verlassen und als Undercover-Agentin eine gefährliche Mission zu bestreiten. Melissa McCarthy sorgt für einen witzigen Filmabend. Bis 22.35, Sat1

20.15 LANG HER

Die Rückkehr der Jedi-Ritter (Return of the Jedi, USA 1983, Richard Marquand) Die kosmische Auseinandersetzung zwischen den Mächten des Lichts und der Finsternis. Dritter Teil der Saga. Luke Skywalker findet seinen Vater. Prinzessin Leia wirft sich dem Söldner Han Solo (Harrison Ford) an die Brust. Es bleibt aber trotzdem alles recht sittsam. Bis 22.55, ProSieben

20.15 AUFTRAGSMORD

Safe House (USA 2012, Daniel Espinosa) Ein Jahr hat Matt Weston (Ryan Reynolds), der für die CIA in Südafrika ein Safe House leitet, auf seine Bewährungschance gewartet. Sein erster Gast, Tobin Frost (Denzel Washington), ist ein kultivierter Killer, ein abtrünniger Spitzenagent der CIA, der seit fast zehn Jahren verschwunden ist und Geheiminformationen an den Meistbietenden verkauft. Der Film ist eine einzige actionreiche durchgängige Verfolgungsjagd. Bis 22.30, Vox

23.00 REPLIKANTEN

Blade Runner (USA 1982, Ridley Scott) Ein Fixpunkt in der Kulturgeschichte der 1980er-Jahre, ein Science-Fiction-Film, der dem Genre neue Dimensionen eröffnete und eben von Denis Villeneuve und wieder mit Harrison Ford seine spektakuläre Fortsetzung fand. Bis 0.50, ORF 1

0.20 GEWALTORGIE

A History of Violence (USA/Kanada 2005, David Cronenberg) Cronenberg schickt zwei Unbekannte ins Kleinrestaurant. Am Ende gibt es Mord und Totschlag. Mit Viggo Mortensen, Ed Harris, William Hurt. Bis 2.10, Sat1

0.25 KINDHEIT

Beasts of the Southern Wild (USA 2012, Benh Zeitlin) Regisseur Zeitlin wollte "die Poesie eines Kunstfilms mit der Intensität von Stirb langsam " kombinieren. Heraus kam die Geschichte eines fantasiebegabten Mädchens, das mit Slumbewohnern jenseits der Dämme von New Orleans dem Sturm trotzt. Bis 1.45, Servus TV