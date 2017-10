Brexit-Gespräche: EU beharrt auf Zahlungen Großbritanniens

Juncker: "Derzeit können wir keinen wirklichen Kompromiss finden, was die finanziellen Verpflichtungen von Großbritannien angeht"

Luxemburg/London – Großbritannien muss nach Aussage von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zunächst seine Brexit-Scheidungsrechnung zahlen, bevor es Gespräche über das weitere Vorgehen gibt. "Derzeit können wir keinen wirklichen Kompromiss finden, was die finanziellen Verpflichtungen von Großbritannien angeht", sagte Juncker am Freitag auf einer Rede in Luxemburg.

Und deshalb werde er den Mitgliedsländern auf einem EU-Gipfel nächste Woche nicht die Aufnahme von Gesprächen über die zweite Phase empfehlen können. Die britische Regierung hatte darum gepokert, dass parallel zu den Austrittsverhandlungen auch über die Beziehungen zur EU gesprochen wird, vor allem über ein Freihandelsabkommen. Doch die EU beharrt auf belastbaren Fortschritten bei drei Kernthemen: Das sind neben der Scheidungsrechnung der Grenzstatus zwischen dem EU-Mitglied Irland und Nordirland sowie Zusagen für EU-Bürger, die nach dem Brexit im Königreich weiter leben wollen. (APA, 13.10.2017)