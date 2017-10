Was Sie wirklich über die Kandidaten wissen sollten

Die Spitzenkandidaten im STANDARD-Steckbrief

Steckbrief Christian Kern

foto: apa/pfarrhofer

Partei: SPÖ

Geboren am: 4. Jänner 1966

Familienstand: In zweiter Ehe verheiratet mit Eveline Steinberger-Kern

Kinder: Drei Söhne, eine Tochter

Lieblingsspeise: Fleischlaberln mit Kartoffelpüree Karriere: Journalist, Pressesprecher, Manager, Kanzler

Was er eigentlich werden wollte: Fußballprofi

Bester Sager: "Wer sich auf einen Wahlkampf freut, der muss schon ein Masochist sein."

Unnützes Wahlwissen: Ist die Karriere beendet, will er Kinderbücher schreiben

Patzer: Hatte im Wahlkampf Probleme mit "Krone" und Krönchen

Besondere Merkmale: Die slimfittesten Anzüge

Größte Schwäche: Seine Berater

Prominente Bekenner: Michael Niavarani, Martin Grubinger

Sprachen: Englisch und radebrechend Französisch

Budget: Rund fünf Millionen Euro

Lieblingspolitiker: Sein großes Vorbild ist Franz Vranitzky

Präferierte Koalitionspartner: Erster oder Opposition

Hobby: Fußballschauen, Lesen, Laufen

Lieblingsbuch: "Stoner" von John Williams

foto: apa/fohringer

Steckbrief Sebastian Kurz

Partei: ÖVP, die neue Volkspartei

Geboren am: 27. August 1986

Familienstand: Ledig, lebt mit Freundin Susanne zusammen

Kinder: Keine

Lieblingsspeise: Am liebsten Gegrilltes

Karriere: Jus-Student auf Abwegen: Außen- und Integrationsminister und seit Mai ÖVP-Chef

Was er eigentlich werden wollte: Anwalt oder Richter

Bester Sager: "Ich habe in Wien mit vielen Menschen gesprochen. Sie überlegen, ob sie nicht umziehen, weil sie sich in ihrer eigenen Gasse schon etwas fremd fühlen."

Unnützes Wahlwissen: Mag Tiere, hat aber kein eigenes

Patzer: Frisierte Statistik über Österreichs Anteil an der Entwicklungshilfe

Besondere Merkmale: Slim-Fit-Anzüge

Größte Schwäche: Hat Neuwahlen ausgerufen

Prominente Bekenner: Niki Lauda, Arabella Kiesbauer

Sprachen: Englisch, Französisch – "wobei ich mein Französisch auffrischen sollte"

Budget: Keine Nennung

Lieblingspolitiker: Kein spezieller, aber: Alois Mock war ein großartiger Außenpolitiker

Präferierte Koalitionspartner: Am liebsten allein

Hobbys: Bergsteigen, Klettern

Lieblingsbuch: Keine Angabe

foto: reuters/foeger

Steckbrief Heinz-Christian Strache

Partei: FPÖ

Geboren am: 12. Juni 1969

Familienstand: In zweiter Ehe mit Model und Moderatorin Philippa Beck verheiratet

Kinder: Zwei Kinder aus erster Ehe

Lieblingsspeise: Faschierte Laibchen mit Erdäpfelpüree

Karriere: Zuerst Zahntechniker, seit zwölf Jahren Fundamentalopposition

Was er eigentlich werden wollte: Polizeihundeführer

Bester Sager: "Ein Kanzler sollte Lösungen liefern und nicht Pizzas!"

Unnützes Wahlwissen: Will eines Tages am Land leben

Patzer: Verteidigte FPÖ-Mandatar Johannes Hübner nach antisemitischen Anspielungen

Besondere Merkmale: Trägt gelegentlich Nerd-Brille

Größte Schwächen: Rechtspopulismus, Mitglied der deutschnationalen Burschenschaft Vandalia

Prominente Unterstützerin: Marine Le Pen – Frankreichs Rechtsaußen sagte schon im Vorjahr über Twitter Wahlsieg der FPÖ voraus

Sprachen: Englisch

Budget: Will gesetzliches Wahlkampfkostenlimit von sieben Millionen Euro ausschöpfen

Lieblingspolitiker: Otto von Bismarck

Präferierte Koalitionspartner: Betont Äquidistanz zu allen Konkurrenten

Hobbys: Trainieren im Fitnesscenter, Radfahren, Laufen, Wandern

Lieblingsbuch: "Unterwerfung" von Michel Houellebecq

foto: apa/p

Steckbrief Ulrike Lunacek

Partei: Grüne

Geboren am: 26. Mai 1957

Familienstand: Ledig, lebt mit Freundin Rebeca Sevilla zusammen

Kinder: Keine

Lieblingsspeise: Saibling aus heimischen Gewässern mit

Petersilienerdäpfel, ab und zu darf es ein Blunzengröstl sein

Karriere: Studierte Englisch und Spanisch als Dolmetsch,

heute übersetzt sie bloß noch Grün-Deutsch

Was sie eigentlich werden wollte: Dolmetscherin

Bester Sager: "Wir machen sicher nicht blau."

Unnützes Wahlwissen: Will in der Pension Bücher aus dem Spanischen

übersetzen

Patzer: Waren vor allem eine grüne Spezialität, bevor sie Spitzenkandidatin wurde

Besondere Merkmale: Misst 1,80 Meter

Größte Schwäche: Zu gut für diese Welt

Prominente Bekenner: Hubert von Goisern, Gexi Tostmann

Sprachen: Englisch, Spanisch, Französisch

Budget: Knapp vier Millionen Euro

Lieblingspolitikerin: Freda Meissner-Blau, die 2015 verstorbene Galionsfigur der Ökobewegung und Lunaceks Vorgängerin als grüne Spitzenkandidatin 1986

Präferierte Koalitionspartner: Alle, nur bestimmt sicher ganz fix nicht die FPÖ!

Hobbys: Schwimmen, Radfahren, klassische Musik

Lieblingsbuch: "None to Accompany Me" von Nadine Gordimer





foto: reuters/foeger

Steckbrief Matthias Strolz

Partei: Neos – Das neue Österreich gemeinsam mit Irmgard Griss, Bürgerinnen und Bürger

für Freiheit und Verantwortung

Geboren am: 10. Juni 1973

Familienstand: Verheiratet mit Irene Strolz-Taferner

Kinder: Drei Töchter

Lieblingsspeise: Spaghetti mit Fischsauce

Karriere: Als Unternehmensberater hatte er auf dem Wiener Cobenzl die Eingebung, eine neue Partei zu gründen

Was er eigentlich werden wollte: Lehrer

Bester Sager: "Ich brauche sooo einen großen Stachel!"

Unnützes Wahlwissen: War erster Rhetoriktrainer von Sebastian Kurz

Patzer: Traf im Vorjahr Konkurrent Kurz, um gemeinsame Wahlbewegung auszuloten Besondere Merkmale: Flügel

Größte Schwäche: Musste seiner Listenzweiten Irmgard Griss versprechen, keine Kraftausdrücke mehr zu verwenden

Prominente Bekenner: Hans Peter Haselsteiner, Facebook-Kläger Max Schrems

Sprachen: Englisch, Spanisch

Budget: 2,5 Millionen Euro

Lieblingspolitiker: Nelson Mandela

Präferierte Koalitionspartner: Möglichst bunt, aber nicht mit Blau

Hobbys: Laufen und Yoga

Lieblingsbuch: Daniel Kehlmann, "Die Vermessung der Welt"

foto: der standard/cremer

Steckbrief Peter Pilz

Partei: Liste Pilz

Geboren am: 22. Jänner 1954

Familienstand: Verheiratet mit Gudrun Pilz

Kinder: Keine

Lieblingsspeise: Bruckfleisch

Karriere: Bis Juli 31 Jahre Aufdecker bei den Grünen, nun in eigener Sache

Was er eigentlich werden wollte: Lokomotivführer

Bester Sager: "Ich habe Volkswirtschaft studiert, Sie haben ÖVP gelernt!"

Unnützes Wahlwissen: Bekam als Schüler Nachhilfe in Chemie – von seiner

Listenachten Renée Schroeder

Patzer: Will neben sich nur drei Parteimitglieder haben, aber Parteienförderung

Besondere Merkmale: Großer Aktenschrank

Größte Schwäche: Hang zum Drama

Prominente Bekenner: Nahezu alle auf seiner Liste – darunter Karl Kammerhofer, Gründer der Grünen Erde

Sprachen: Englisch, Italienisch na ja

Budget: Rund 282.000 Euro – alles Spenden

Lieblingspolitiker: Otto Pendl (SPÖ)

Präferierte Koalitionspartner: Beklagt nicht besonders gute Auswahl

Hobbys: Schwammerlsuchen, Fischen, Kochen, Tarockieren

Lieblingsbuch: "Auf der Plaça del Diamant" von Mercè Rodoreda (Marie-Theres Egyed, Katharina Mittelstaedt, Nina Weißensteiner, 14.10.2017)