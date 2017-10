Europol warnt vor lebensgefährlichen Schlepper-Praktiken

Menschen würden etwa in Lkw-Motorräumen über Grenzen gebracht – UN kritisiert Libyens Umgang mit Flüchtenden

Den Haag – Europol warnt in einem aktuellen Bericht vor für Flüchtlinge lebensgefährlichen, neuen Methoden von Schleppern. Menschen werden beispielsweise in Motorräumen von Lastwagen über Grenzen gebracht, berichtete die europäische Polizeiagentur am Freitag in einer Aussendung. In einem Fall haben Asylsuchende demnach für einen solchen Transport von der Türkei nach Österreich rund 7.000 Euro gezahlt.

Die meiste Zeit der Fahrt verbringen die Flüchtlinge beim Schlepper, erläuterte Europol. Erst kurz vor einem Grenzübertritt, müssen sich die Personen auf diese Weise verstecken. Die Menschen liegen dann zwischen Motor und Motorhaube des Fahrzeugs. Diese Methode sei lebensgefährlich, hieß es in der Aussendung.

Weitere neu entdeckte Trends bei Schlepperaktivitäten sind eine neue Route über das Schwarze Meer – meist von der Türkei nach Rumänien – sowie eine steigende Zahl von Flüchtlingsankünften über das westliche Mittelmeer. Für Überfahrten von der Türkei nach Italien werden vermehrt unverdächtige Boote wie Segeljachten eingesetzt. Außerdem ist die EU eine beliebte Transitregion für Menschen geworden, die die USA und Kanada erreichen wollen.

Auch in luftdichten Containern oder Kleintransportern werden weiterhin Personen transportiert. Die am häufigsten entdeckte Methode ist nach wie vor die Schleppung in Lastwagen oder Vans. Überfüllung, Mangel an Atemluft und hohe Fahrtgeschwindigkeiten seien nur einige der Risiken dabei, warnte Europol. "Flüchtlingsschleppungen sind ein großes und gefährliches Geschäft in Europa geworden", betonte Europol-Direktor Rob Wainwright. Angesichts des erhöhten Drucks der Ermittlungsbehörden würden kriminelle Organisationen zu extremen Taktiken wechseln, oft mit lebensbedrohlichen Konsequenzen.

UN-Kritik an Libyen

Beim ersten Besuch eines UN-Hochkommissars für Menschenrechte in Libyen seit fast 40 Jahren hat Amtsinhaber Seid Rad al-Hussein indes die Regierung für den Umgang mit Flüchtlingen scharf kritisiert. Die Herausforderungen seien massiv, flächendeckend sei das Justizsystem fast vollständig zusammengebrochen, sagte Al-Hussein nach seiner Reise am Donnerstagabend.

Die von den UN unterstützte Regierung könne und solle die Führung übernehmen und müsse vor allem andere Lösungen als willkürliche Verhaftungen finden. Nach dem Sturz von Langzeitmachthaber Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 ist Libyen im Bürgerkriegschaos versunken. Drei Regierungen und unzählige Milizen kämpfen um die Macht. Die international anerkannte Regierung von Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch hat kaum Kontrolle über die Hauptstadt Tripolis hinaus. Libyen ist Hauptausgangspunkt für viele Menschen, die versuchen, über das Mittelmeer nach Europa zu kommen. Der Besuch Al-Husseins war nach dessen Angaben der erste offizielle Besuch eines UN-Hochkommissars seit der Machtübernahme von Gaddafi im Jahr 1979. (APA, red, 13.10.2017)