Die Filmstarts der Woche

foto: filmladen

Träum was Schönes! (I/F 2016, 134 min)

Regie: Marco Bellocchio

Mit: Berenice Bejo, Valerio Mastandrea, Fabrizio Gifuni, Guido Caprino, Barbara Ronchi

"Träum was Schönes!" eröffnete im vergangenen Jahr die sogenannte Directors' Fortnight der Filmfestspiele von Cannes. Der von Marco Bellocchio inszenierte Film erzählt von einem, durch ein viele Jahre zurückliegendes Ereignis tief traumatisierten Journalisten: Gerade einmal neun Jahre alt war Massimo, als seine Mutter starb. Der erwachsene Massimo versucht nun allen engen Bindungen und Beziehungen aus dem Weg zu gehen. In einer Hauptrolle ist Berenice Bejo ("The Artist") zu sehen.