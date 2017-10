U4-Sanierung: Station Friedensbrücke bis Frühjahr teils gesperrt

Ab 23. Oktober halten monatelang keine Züge in Richtung Hütteldorf

Wien – Die Sanierung der Wiener U-Bahn-Linie U4 geht in die nächste Etappe: Nun ist die Station Friedensbrücke an der Reihe. Die Arbeiten machen jeweils die Sperre eines der beiden Bahnsteige notwendig. Ab 23. Oktober fahren deshalb alle Züge Richtung Hütteldorf durch, Ein- und Aussteigen ist dort in den kommenden Monaten also nicht möglich.

Die Sperre Richtung Hütteldorf wird bis zum Frühjahr aufrecht bleiben, gaben die Wiener Linien am Freitag bekannt. Danach wird am gegenüberliegenden Bahnsteig weitergearbeitet, weshalb dann die Züge Richtung Heiligenstadt nicht stehen bleiben. Bis Sommer soll die Renovierung des gesamten denkmalgeschützten Stationsgebäudes, Teil des Stadtbahnensembles von Otto Wagner, abgeschlossen sein. (APA, 13.10.2017)