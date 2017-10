Kurz bittet um "Stimmen für Veränderung", Pilz hat "gutes Gefühl"

Parteien begehen Wahlkampfabschluss – ÖVP-Chef bricht zu 36-Stunden-Tour auf

Am Freitag mobilisieren die Spitzenkandidaten der Parteien vor der Wahl ein Sonntag noch ein letztes Mal ihre Funktionäre und Wähler. Die meisten begehen ihren Wahlkampfabschluss. Die Neos beenden morgen ihren Wahlkampf. Reportagen der Veranstaltungen:

standard/cremer Sebastian Kurz am Weg zu den letzten 36 Stunden Wahlkampf.

Ein junger Mann zieht noch schnell seine türkise Windjacke aus dem Rucksack und zieht sie über, weiße und türkise Luftballons mit der Aufschrift "Team Kurz" sind an Verkehrsschildern befestigt. Ein paar Dutzend Anhänger und Anhängerinnen von ÖVP-Spitzenkandidat Sebastian Kurz sind Freitagvormittag vor die Parteizentrale in der Wiener Lichtenfelsgasse gekommen, um ihren Obmann für eine letzte Wahlkampftour zu verabschieden. Jubel und Applaus branden auf, als er sich dann den Weg zu einem Podium bahnt, wo Kurz ein paar letzte offizielle Worte vor dem Wahlsonntag sagt. Einen traditionellen Wahlkampfabschluss gibt es nicht.

Kurz bedankt sich bei seinen Unterstützern und den Kandidaten für die letzten Monate, die "sehr intensive, aber auch sehr schöne Monate" gewesen seien. Seit seiner Übernahme der ÖVP sei es gelungen, 200.000 Unterstützer für die "Bewegung" zu finden: "Ich bin dankbar, dass wir diese Stärke entwickeln konnten."

"Illegale Migration stoppen"

Er verspricht, kleine und mittlere Einkommen zu entlasten, den "Missbrauch und die Zuwanderung ins Sozialsystem zu beenden" und "alles dafür zu tun", die "illegale Migration zu stoppen". In den letzten Monaten seien viele Ideen und Programme präsentiert worden, auch von der ÖVP. Bisher hätten aber "Kraft, Mut und Entschlossenheit" gefehlt, um diese Ideen auch umzusetzen. "Genau das ist unser Angebot bei dieser Wahl."

Dutzende Anhänger versammelten sich zur Verabschiedung vor der Parteizentrale.

Das sei aber nur möglich, wenn man Kurz und seine Bewegung auch wähle. "Ich bitte Sie, geben Sie uns Ihre Stimme, damit wir die Kraft bekommen, eine echte Veränderung in diesem Land möglich zu machen", sagt er zu den Unterstützern vor der Lichtenfelsgasse, deren Stimme ihm wohl sicher sein wird.

Dann steigt für eine letzte 36-Stunden-Tour in diesem Wahlkampf in einen türkis-weißen Bus. Der fährt ein paar Minuten später allerdings schon wieder leer die Ringstraße entlang. Die letzten Termine des ÖVP-Chefs sind in Wiener Neustadt am Freitag und im steirischen Liezen am Samstag.

+++

foto: standard/urban Peter Pilz und sein Team stellten sich noch einmal vor ihr "einziges Plakat".

Der deutsche Tourist mit Stadtplan in der Hand ist von dem Trubel vor dem Parlament irritiert. "LI-S-TE PILZ", liest er seiner Frau das Plakat auf dem Gehsteig am Wiener Ring vor, um dann in einer möglichst schlechten Imitation des Wienerischen anzufügen: "Wass für a Schwammerl ist‘n dess?" Selbst muss er lachen, die Gattin verzieht keine Miene. "Hier lang, Uwe!"

Pilz-Leute rekrutieren derweil Bürger auf der Straße, die willig sind, sich einen Pilz-Button anstecken und sich für ein Foto neben dem "einzigen" Plakat der Liste drapieren zu lassen. "Oe24.tv" berichtet das bereits live. Zwischen den Journalisten und Kameraleuten tänzelt hölzern ein alter Mann mit Stock umher: "Heute gibt es Pilz mit Semmelknödel", flötet er schelmisch grinsend vor sich hin. Es wird Zeit, dass dieser Wahlkampf ein Ende nimmt.

Pilz will eine "große politische Alternative in dieser Republik aufbauen", sagt er beim Wahlkampfabschluss.

"Jetzt ist es nimmer lang und das ist ein gutes Gefühl", hört man dann auch endlich Pilz vorne seine letzte Ansprache vor der Wahl einleiten. Er habe vor, eine "große politische Alternative in dieser Republik" aufzubauen – und im Wahlkampf zwar nur vier "völlig unausweichliche" Stamperl Schnaps getrunken, aber viel gegessen. Ab Montag macht der Ex-Grüne eine Diät, erklärt er am Freitagvormittag bei seiner letzten Wahlkampfveranstaltung. "Jetzt kommen zwei Tage der völligen Ungewissheit."

+++

foto: kpö/wurzinger Die ehemalige Grüne Flora Petrik tritt für "KPÖ Plus" an.

Ein paar Schritte weiter, auf der anderen Seite der Parlamentsbaustelle, steht Flora Petrik. Die ehemalige grüne Jungrebellin ist nach dem Rauswurf der Jugendorganisation durch die grüne Mutterpartei bei der KPÖ angedockt, die deshalb nun als "KPÖ Plus" antritt. Hinter ihr wurden zwei wacklige Wahlkabinen mit roten Vorhängen aufgebaut. Petrik war zuvor bereits "flyern bei der U6", erzählt sie. Rund 200 bis 300 Leute würden gerade in ganz Österreich für die Kommunisten laufen und werben. Der Zuspruch sei groß, versichert Petrik. Ob sie auch nach der Wahl bei der KPÖ bleibe, sei derzeit aber noch nicht gewiss.(koli, mika, 13.10.2017)