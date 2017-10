USA und Südkorea kündigen gemeinsames Marinemanöver an

Gemeinsame Militärübung ab dem 16. Oktober geplant

Seoul – Inmitten der Spannungen mit Nordkorea haben die USA und Südkorea für kommende Woche ein gemeinsames Militärmanöver angekündigt. Wie die US-Marine am Freitag mitteilte, sollen bei der zwischen dem 16. und 26. Oktober vorgesehenen Übung neben südkoreanischen Schiffen der Flugzeugträger "USS Ronald Reagan" und zwei Zerstörer teilnehmen.

Ziel des Manövers sei es, "Informationsaustausch, Kompatibilität und Partnerschaft" zu trainieren, hieß es. In den vergangenen Tagen hatte es bereits eine Reihe von US-Militäraktivitäten auf der koreanischen Halbinsel gegeben. Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap meldete am Freitag die Ankunft des US-Atom-U-Boots "USS Michigan" in Südkorea. Zuletzt hatten die USA, Südkorea und Japan in der Nacht auf Mittwoch ein gemeinsames Flugmanöver mit Kampfbombern über der koreanischen Halbinsel abgehalten.

Die Spannungen zwischen Washington und Pjöngjang hatten sich in den vergangenen Monaten massiv verschärft. Nordkorea hatte Anfang September seinen sechsten und bisher gewaltigsten Atomwaffentest vorgenommen. Nach eigenen Angaben testete das Land eine Wasserstoffbombe. Zudem hatte Pjöngjang in den vergangenen Wochen mehrfach Mittelstreckenraketen getestet. In zwei Fällen feuerte Pjöngjang Raketen über Japan hinweg in den Pazifik. (APA, 13.10.2017)