KosmosTheater: GOOD MORNING, BOYS AND GIRLS (ÖEA)

Columbine, Winnenden, Newtown – die Liste der Amokläufe in Schulen ist quälend lang. Sind „school shooter“ allesamt Psychopathen und Wahnsinnige? Juli Zehs geistreiche und pointierte Auseinandersetzung mit diesem unbewältigten Thema kommt in der österreichischen Erstaufführung in fokussierter Körperlichkeit auf die Bühne.

Von Juli Zeh

Regie: Barbara Klein

Bis 28. Oktober!

KosmosTheater

Siebensterngasse 42

1070 Wien