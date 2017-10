Welches "Super Mario"-Spiel ist das beste?

Sind die 2D- oder die 3D-Jump-'n'-Runs des berühmten Klempners die besseren Games?

"It's-a me, Mario." Die berühmteste Spielfigur der Welt und Ex-Klempner beweist seit mehr als 25 Jahren seine mannigfaltigen Fähigkeiten im Tennis, Golf und Kartfahren, bei Olympischen Spielen, beim Partymachen und vielem mehr. Doch des Schusters Leisten liegen im klassischen Jump 'n' Run. Das Durchforsten von Welten nach Münzen und Sternen, um die ewige Jungfrau in Not, Prinzessin Peach, aus den Fängen von Bowser zu befreien, das ist Marios Raison d'Être.

Der Sprung von 2D auf 3D

In den zahlreichen Teilen der "Super Mario"-Reihe hat es Mario in unterschiedliche Terrains verschlagen: Bitterkalte Eistundren, die gleißende Hitze der Wüste wie auch idyllische Graslandschaften hat die berühmteste Spielfigur der Welt überstanden. Zunächst als 2D-Plattformer sprang Mario durch das Pilzkönigreich, mit seinem Wechsel in die dritte Dimension wurden seine Abenteuer exotischer: In "Super Mario 64" hüpfte er in magische Bilder, in "Super Mario Sunshine" machte er Urlaub auf Isla Delfino, und in "Super Mario Galaxy" durchkämmte er die Galaxis, um seine Herzensdame zu retten.

foto: nintendo Yoshi feierte in "Super Mario World" sein Debüt.

Nintendo hat seit dem ersten "Super Mario" von 1985 wenig an der ursprünglichen Erfolgsformel geändert: Mario springt, spukt Feuer, frisst Pilze und gewinnt von Teil zu Teil eine neue Fähigkeit hinzu. In "Super Mario Odyssey", das am 27. Oktober erscheint, darf Mario in einer Open World von fast jedem Gegenstand und Gegner Besitz ergreifen und die individuellen Möglichkeiten für sich zum Vorteil verwenden. Kritiker haben den neuesten Mario-Teil schon vor der Veröffentlichung mit Preisen überhäuft und begrüßen die Rückkehr des Klempners zu alten kreativen und spielerischen Höhen.

wirspielen Ménage à trois: Zsolt und Martin und der nackerte Mario.

Welches "Super Mario"-Game ist für sie das beste – und welches hat Sie enttäuscht? Werden Sie sich "Super Mario Odyssey" zulegen? Stimmen Sie ab, und diskutieren Sie im Forum! (rec, 23.10.2017)