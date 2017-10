Barcelona hofft bei Atletico Madrid auf nächste Messi-Gala

Atleticos Luis: "Er kann sogar mit einem Durchschnittsteam Meister werden"

Madrid – Nach seinem Triplepack für Argentinien in der Fußball-EM-Qualifikation hofft der FC Barcelona am Samstag auf die nächste Gala von Lionel Messi. Der Liga-Spitzenreiter trifft mit seinem großen Star auswärts auf den sechs Punkte zurückliegenden Tabellenvierten Atletico Madrid, der in seinem neuen Stadion alle beiden bisherigen Meisterschaftsspiele ohne Gegentor gewonnen hat.

Diesen Erfolgslauf soll nun Messi beenden. Der Argentinier hat für die mit sieben Siegen aus den ersten sieben Runden makellos gestarteten Katalanen in dieser Liga-Saison schon elf Tore erzielt und glänzte zuletzt mit drei Treffern in Ecuador.

Kein Wunder also, dass der Respekt der Atletico-Profis vor dem fünffachen Weltfußballer groß ist. So meinte etwa Abwehrspieler Filipe Luis: "Messi ist so gut, er kann sogar mit einer durchschnittlichen Mannschaft Meister werden. Er macht jeden um sich herum besser." Sein Clubkollege Juanfran warnte allerdings, man dürfe sich nicht nur um Messi kümmern. "Barcelona kann sehr variabel agieren und hat viele andere starke Spieler."

Dazu zählt laut Juanfran auch Andres Iniesta, der seine Muskelprobleme offenbar überwunden hat und einsatzbereit sein dürfte. "Auf uns wartet ein schwieriges Spiel. Viele von uns sind erst von ihren Nationalteams zurückgekehrt und wir spielen gegen ein Team, das einem 200 Prozent abverlangt", erklärte der Barca-Kapitän.

Mit einem zumindest laut Papierform leichteren Gegner bekommt es Real Madrid zu tun. Der sieben Punkte hinter Barcelona liegende fünftplatzierte Titelverteidiger trifft auswärts auf Getafe, ist dabei allerdings ersatzgeschwächt. Gareth Bale, Keylor Navas, Dani Carvajal und Mateo Kovacic fehlen wegen Verletzungen oder Erkrankungen. Dafür sollten Karim Benzema und Marcelo wieder fit sein. (APA; 13.10.2017)