Verfassungsrichter geben grünes Licht für Prozess gegen Grasser

Antrag von Ernst Karl Plech zurückgewiesen, Buwog-Prozess findet vor dem Wiener Straflandesgericht statt

Wien – Dem Buwog-Prozess gegen Karl-Heinz Grasser und andere steht nichts mehr im Weg. Der Verfassungsgerichtshof hat den Antrag des Mitangeklagten Ernst Karl Plech zurückgewiesen, mit dem dieser die Zuständigkeit der Richterin bekämpft hatte.

Das Verfahren wird vor dem Straflandesgericht Wien geführt werden. Das hat DER STANDARD von Betroffenen erfahren. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung. Der Beschluss der Verfassungsrichter stammt vom 10. Oktober, getroffen wurde er in nichtöffentlicher Sitzung.

Befangenheit und Zuständigkeit von Strafrichtern

Der Wiener Immobilienmakler Plech hatte den Antrag gestellt, bestimmte Gesetzespassagen der Strafprozessordnung als verfassungswidrig aufzuheben – in diesen Gesetzesstellen geht es um die Befangenheit beziehungsweise Zuständigkeit von Strafrichtern.

Wie berichtet soll Marion Hohenecker vom Straflandesgericht Wien den Buwog-Prozess führen, in dem neben Plech unter anderen auch Exfinanzminister Karl-Heinz Grasser und die früheren Lobbyisten Peter Hochegger und Walter Meischberger angeklagt sind.

Plechs Juristen argumentierten in der sehr komplexen Angelegenheit von der Ausgangslage weg, dass eine Richterin für die Buwog zuständig sei, die schon in einem Strafverfahren gegen Ex-Immofinanz-Chef Karl Petrikovics tätig war – er ist auch in der Causa Buwog angeklagt.

Plech nicht antragslegitimiert

Die Verfassungsrichter sind allerdings zu der Ansicht gekommen, dass Plech gar nicht "antragslegitimiert" ist, der Gang zum Verfassungsgericht also gar nicht zulässig ist. Plech würden andere Rechtsmittel zustehen, sein Antrag wurde daher zurückgewiesen. (gra, 13.10.2017)