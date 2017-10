Game City 2017: Ein Rundgang auf Österreichs größter Gaming-Messe

Von Nintendo Switch und PS4 bis Gaming-PCs und Xbox One X: Wir zeigen, was euch erwartet

wirspielen >>> Abonniert uns auf Youtube

Zum 11. Mal findet heuer die Game City statt. Wir haben uns am Abend vor dem Start ins Wiener Rathaus begeben, um euch zu zeigen, welche Games, Attraktionen und Neuheiten euch erwarten. Und auch, wie Österreichs größte Videospielmesse aussieht, wenn fast keine Besucher vor Ort sind. Martins Favorit war eindeutig der Androiden-Thriller "Detroid: Become Human", ich wiederum hatte mit "Far Cry 5" meinen Spaß. Zu begutachten gab es zudem erste Xbox-One-X-Games in 4K sowie die neue Konsole selbst, das wunderbare "Super Mario Odyssey" oder auch "Gran Turismo Sport" mit und ohne VR-Brille. Einige Vorabeindrücke seht ihr in unserem Video. Nicht nur, aber vor allem allen Besuchern wünschen wir viel Spaß beim Spielen! (Zsolt Wilhelm, 13.10.2017)



Die Game City 2017 findet vom 13.10. bis 15.10. im Wiener Rathaus statt. Der Eintritt ist frei.

FOLGT UNS