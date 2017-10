Anspannung vor Trump-Erklärung zum Iran

Theresa May warnt vor möglicher Aufkündigung des Atomdeals durch die USA – Statement für Freitagabend geplant

Washington/London – Eigentlich, so will es eine US-interne Frist, hätte Donald Trump noch bis Sonntag Zeit, um dem Kongress seine Ansicht zum Staus quo bei der Umsetzung des Atomdeals mit dem Iranmitzuteilen – konkret darüber, ob Teheran die in dem Wiener Abkommen verfügten Auflagen einhält oder nicht.



Eine Erklärung des US-Präsidenten wurde allerdings schon für Donnerstag, erwartet – dann schließlich auf Freitag verschoben (18.45 Uhr MESZ). Dass die Zukunft des 2015 ausgehandelten Deals danach am seidenen Faden hängen könnte, sorgte im Vorfeld für heftige Debatten. Sollte Trump nämlich die sogenannte Zertifizierung des Abkommens verweigern, müsste der Kongress binnen 60 Tagen entscheiden, ob er erneut Sanktionen gegen Teheran in Kraft setzt, was de facto dem Ausstieg der USA gleichkäme.

Positives Zeugnis

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) bescheinigt dem Iran zwar, alle Verpflichtungen der Vereinbarung zu erfüllen. Trump wirft Teheran dennoch vor, gegen deren "Geist" zu verstoßen. Seine Kritik richtet sich allerdings eher gegen iranische Raketentests oder die Unterstützung der radikal-islamischen Hisbollah – Punkte, die im Atomabkommen gar nicht geregelt sind.

Außer den USA und dem Iran sind auch Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Russland, China und die EU Vertragspartner. Die britische Premierministerin Theresa May hat noch am Dienstag in einem Telefonat mit Trump den Deal als "grundlegend wichtig" für die Sicherheit in der Golfregion bezeichnet. Es wird auch befürchtet, dass sein Scheitern nur die konservativen Hardliner in Teheran stärken würde.

Teheran hofft auf EU

Die internationale Gemeinschaft sei gegen Trumps Alleingänge, sagte Irans Parlamentspräsident Ali Larijani am Donnerstag. Deshalb gebe es "weder einen Grund panisch zu werden noch dafür, die eventuellen irrationalen Entscheidungen von Trump überhaupt ernst zu nehmen."

Vizepräsident und Atomchef Ali Akbar Salehi hofft insbesondere auf die Unterstützung der Europäischen Union. "Wir setzen auf die Europäer und bis jetzt waren die Signale diesbezüglich ja auch positiv", sagte Salehi laut Nachrichtenagentur Irna. Wichtig sei jedoch, dass die Europäer sich auch im Ernstfall gegen die USA und auf die Seite des Irans stellten.

Im Zuge des Abkommens hatte der Iran sein Nuklearwaffenprogramm auf Eis gelegt, im Gegenzug wurden weitreichende Sanktionen gegen das Land aufgehoben. (APA, red, 13.10.2017)