Erster türkischer Militärkonvoi erreichte syrische Provinz Idlib

Sicherheitspuffer an der Grenzen soll geschaffen werden

Idlib – Ein erster türkischer Militärkonvoi hat am späten Donnerstagabend die syrische Rebellen-Provinz Idlib erreicht. Er bestehe aus rund 30 Fahrzeugen, sagte Kommandant Abu Khairo von der Freien Syrischen Armee (FSA). Laut einem Augenzeugen überquerte der Konvoi den Grenzposten Bab-al-Hawa. Die Türkei will nach Absprache mit Iran und Russland einen Sicherheitspuffer an der Grenze zu Syrien schaffen.

Einem FSA-Anhänger zufolge wird die Gruppe von Kämpfern der radikalen Gruppe Tahrir al-Sham, die aus der radikalislamischen Nusra-Front hervorging, eskortiert. Dies deutet darauf hin, dass die Türkei nicht militärisch gegen die Extremisten der Tahrir al-Sham vorgeht, die ihren Einfluss in Idlib zuletzt deutlich ausgebaut haben.

Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim hatte am Dienstag mitgeteilt, die Militäraktionen solle eine Einwanderungswelle in die Türkei verhindern. Vor Abgeordneten der Regierungspartei AKP sagte er, in Idlib würden zudem auch Kontrollpunkte für künftige Stationierungen errichtet. (APA, 13.10.2017)