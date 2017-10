Niederländisches Team gewann Solarautorennen in Australien

Das Fahrzeug "Nuna 9" schaffte die Strecke von Darwin nach Adelaide in knapp 37 Stunden

Adelaide – Zum dritten Mal in Folge hat ein niederländisches Team die World Solar Challenge in Australien gewonnen: Team "Nuon" steuerte sein Solarfahrzeug in 37 Stunden von Darwin nach Adelaide und setzte sich somit gegen 40 Konkurrenten durch, wie die Veranstalter erklärten.

foto: apa/afp/world solar challenge Das Siegerfahrzeug "Nuna 9".

Schon seit 1987 treten bei dem Rennen Teams aus aller Welt gegeneinander an, um ihre Innovationen zu präsentieren. Dahinter steckt die Hoffnung, dass Solarfahrzeuge alltagstauglich werden und auf dem Markt konkurrieren können. Um mehr Aufmerksamkeit auf den Solarantrieb zu lenken, messen sich Vertreter aus Wissenschaft und Wirtschaft auf der 3.000 Kilometer langen Strecke durch das australische Hinterland. Die Teilnahmebedingungen sind simpel: Die Fahrzeuge sollen sich allein durch Sonnenstrahlen und ihre physikalischen Kräfte vorwärtsbewegen können.

Siebter Sieg für Niederlande

Der diesjährige Wettkampf begann vergangenen Sonntag (Ortszeit) in Darwin und ging am Donnerstag in Adelaide zu Ende. Das Siegerteam "Nuon" durchquerte die zentralaustralische Wüstenregion mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 81 km/h. Nach 37 Stunden reiner Fahrzeit erreichte das niederländische Solarauto "Nuna 9" als erstes das Ziel. Die Niederlande gehen somit zum siebten Mal als Sieger aus dem Wettbewerb hervor. Rund zwei Stunden später überquerte das "Novum"-Team der US-Universität Michigan die Ziellinie. Den dritten Platz belegte der "Punch Powertrain" aus Belgien.

foto: apa/afp/world solar challenge Boxenstopp am Weg zum Ziel.

In einer weiteren Wettkampfkategorie der "World Solar Challenge" wurden Solarfahrzeuge für den alltäglichen Gebrauch präsentiert. Auch in dieser Klasse wird voraussichtlich ein niederländisches Team zum Gewinner gekürt werden. (APA, 12.10.2017)