Sandra Richter wird neue Direktorin des Deutschen Literaturarchivs

Die Literaturwissenschafterin wird am 1. Jänner 2019 die Nachfolge von Ulrich Raulff antreten

Marbach am Neckar – Das Deutsche Literaturarchiv in Marbach bekommt eine neue Direktorin: Die Literaturwissenschafterin Sandra Richter wurde am Donnerstag einstimmig gewählt, wie das Literaturarchiv mitteilte. Sie wird am 1. Jänner 2019 die Nachfolge von Ulrich Raulff antreten. Raulff, der das Institut seit 2004 leitet, wäre bereits 2015 in den Ruhestand gegangen und hatte sein Amt noch einmal bis 2018 verlängert.

Sandra Richter, 1973 geboren, lehrt seit 2008 an der Universität Stuttgart Neuere Deutsche Literatur. Dort entwickelte sie unter anderem die fakultätsübergreifende Forschungseinrichtung "Stuttgart Research Centre for Text Studies" und leitete verschiedene interdisziplinäre Forschungsprojekte. Mit dem Deutschen Literaturarchiv (DLA) hat sie schon früher zusammengearbeitet, etwa bei Kooperationen zwischen Universität und DLA wie dem Suhrkamp- Forschungskolleg. Sie hatte bereits eine Professur am King's College London inne und war an der Harvard University und der Ecole normale superieure in Paris beschäftigt. (APA/dpa, 12.10.2017)