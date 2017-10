Russland wirft USA Stationierung von Panzerbrigade vor

USA weisen Vorwürfe zurück

Moskau/Washington – Russland hat den USA vorgeworfen, eine weitere Panzerbrigade an seiner Grenze stationiert und damit gegen die NATO-Russland-Akte verstoßen zu haben. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau erklärte am Donnerstag, zusätzliche US-Einheiten seien "unauffällig" nach Polen verlegt worden. Die USA wiesen die Vorwürfe zurück.

Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte, US-Streitkräfte der dritten Panzerbrigade hätten die Einheiten der zweiten Brigade in Polen und den baltischen Staaten ersetzen müssen, um nicht gegen die Grundakte zu verstoßen. Die Vereinbarung von 1997 sieht vor, dass die NATO auf eine dauerhafte und umfangreichere Stationierung von Truppen in Osteuropa möglichst verzichtet.

"Unauffällig angekommen"

Doch anstatt das Gebiet zu verlassen sei "die zweite US-Brigade unauffällig in Polen angekommen" und habe sich mit gepanzerten Fahrzeugen dort aufgestellt, erklärte Moskau. Dies bedeute, dass es "de facto" eine zusätzliche Einheit in der Nähe der russischen Grenze gebe.

Die US-Botschaft in Warschau wies die Vorwürfe aus Moskau zurück. Es handle sich nicht um die Aufstellung eines neuen Truppenkontingents, sondern um eine Umgruppierung von Einheiten, die im Rahmen einer NATO-Mission bereits seit Frühjahr vor Ort seien.

Seit der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland sehen viele NATO-Mitglieder in Osteuropa ihre Sicherheit gefährdet. Das Bündnis hatte mit einer deutlichen Verstärkung seiner Militärpräsenz in der Region reagiert. (APA, 12.10.2017)