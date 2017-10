Populäre Programmiersprachen auf Github: JavaScript vor Python

Auf Github kommen insgesamt 337 Programmiersprachen zum Einsatz, mit Abstand am meisten genutzt wird JavaScript

JavaScript ist die wichtigste Programmiersprache der Welt – zumindest, wenn es nach der Statistik von Github, dem "Facebook für Programmierer" geht. Auf Github wird Open Source-Software verbreitet, auch große IT-Konzerne nutzen die Seite. Jedes Jahr berichtet Github in seinem "Octoverse"-Report über die wichtigsten Statistiken seiner Plattform. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die von seinen 24 Millionen Nutzern verwendeten Programmiersprachen gelegt.

Klarer Sieger

JavaScript gewinnt dabei klar, obwohl sich Programmierer immer wieder über Probleme, etwa langsame Ausgabe oder Sicherheitslücken, beschweren. 2,3 Millionen Mal wurden Projekte, die in JavaScript geschrieben waren, abgerufen. Dahinter folgt Python mit einer Million Abrufe. Auch Java ist noch vorne dabei, vor allem Android-Apps setzen auf die 26 Jahre alte Programmiersprache.

In den Top 10 sind noch Ruby, PHP, C++, CSS, C+, Go und C vertreten. Apples Programmiersprache Swift taucht auf Platz 13 auf. (red, 12.10.2017)