Außenministerium bestätigt: USA treten aus der Unesco aus

Die Vereinigten Staaten sind mit 500 Millionen Dollar im Zahlungsverzug

Washington – Die US-Regierung von Donald Trump plant, ihre Mitgliedschaft in der Unesco mit 31. Dezember zurückzulegen. Das bestätigte das US-Außenamt am Donnerstag in einer Aussendung. Schon zuvor hatten das Magazin "Foreign Policy" und die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag über die Pläne berichtet.

Hintergrund sind einerseits Sparvorhaben, andererseits ist es die Unzufriedenheit mit der politischen Ausrichtung der UN-Organisation für Erziehung, Wissenschaft und Kultur. Die Pläne werden inmitten der schwierigen Wahl des neuen Unesco-Chefs bekannt, die in den nächsten Tagen stattfinden soll. Eigentlich hatte es geheißen, die USA würden ihre Austrittspläne erst nach der Wahl offiziell bekanntgeben.

500 Millionen Dollar Zahlungsverzug

Die USA schulden der Kulturagentur schon jetzt 500 Millionen Dollar, Ddnn bereits 2011 hat die US-Regierung unter Barack Obama das Budget für die Unesco drastisch gekürzt. Sie strich 80 Millionen pro Jahr und damit ein Fünftel des gesamten Unesco-Etats – als Antwort darauf, dass Palästina Mitglied geworden war. Die Zahlungsforderungen der Unesco liefen aber weiter.

Weitere propalästinensische Entscheidungen sollen die USA nun zu dem noch drastischeren Schritt bewogen haben. Zuletzt wurde im Juli die Altstadt von Hebron im Westjordanland zum Weltkulturerbe erklärt.

Durch ihre Sparpolitik haben die USA bereits ihre Wahlstimme in der Unesco-Generalversammlung verloren, die etwa das Budget absegnet. Im Vorstand, der auch den neuen Direktor wählt, sind die USA aber noch vertreten. Wenn das Land nun tatsächlich den Austritt erklärt, würde es trotzdem den Beobachterstatus behalten.

Auch Reagan-Regierung bereits ausgetreten

Es wäre nicht das erste Mal, dass eine US-Regierung beschließt, die 1946 gegründete Organisation zu verlassen. Der damalige Präsident Ronald Reagan tat dies 1984 – wegen angeblich prosowjetischer Tendenzen. Erst George W. Bush veranlasste 2002 den Wiedereintritt der USA, weil er die unerwünschten Strömungen als besiegt ansah.

Donald Trump dagegen hat sich von Beginn seiner Amtszeit an kritisch gegenüber der Unesco gezeigt und immer wieder über die hohen Kosten lamentiert.

Trump ließ Macron Ende September abblitzen

Bereits Ende September hat US-Außenminister Rex Tillerson den französischen Präsidenten Emmanuel Macron am Rande der UN-Generalversammlung in New York über die Austrittspläne informiert. Macron hatte Tillerson dabei eigentlich um Unterstützung der französischen Kandidatin für den Unesco-Spitzenposten gebeten.

Am Mittwoch sagte der französische Uno-Botschafter François Delattre: "Wir hoffen, die USA entscheiden sich dafür, bei der Unesco zu bleiben."

Entscheidung über Spitzenposten am Wochenende

Unterdessen geht die Wahl des neuen Generaldirektors bereits in die vierte Runde. In den bisherigen Runden konnte keine absolute Mehrheit des 58-köpfigen Exekutivrats erreicht werden. Favoriten sind die französische Kandidatin Audrey Azoulay und Hamad Bin Abdulaziz al-Kawari aus Katar. Beide bekamen zuletzt 18 Stimmen.

Kawari wird allerdings Antisemitismus vorgeworfen. Das Simon-Wiesenthal-Zentrum hat seine Kandidatur deshalb infrage gestellt. Sollte er sich durchsetzen, könnte das den Konflikt mit Israel verschärfen. Zudem ist er Ziel negativen Lobbyings von Saudi-Arabien, das mit Katar sein Monaten in einem hart ausgetragenen Konflikt steht.

Unesco bedauert

Unesco-Generaldirektorin Irina Bokowa bedauerte die Entscheidung Washingtons in Paris zutiefst, sie sei ihr offiziell von US-Außenminister Rex Tillerson mitgeteilt worden. Der Austritt sei für "die Familie der Vereinten Nationen" und für den Multilateralismus ein Verlust, sagte Bokowa. (saw, Reuters, APA, 12.10.2017)