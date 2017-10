Privacy Week beleuchtet Privatsphäre und Digitalisierung

Mehr als 100 internationale Experten diskutieren und informieren vom 23. bis 29. Oktober in Wien

Privatsphäre und Digitalisierung sind zentrale Themen der "Privacy Week" vom 23. bis 29. Oktober in Wien. Der Chaos Computer Club Wien (C3W) organisiert die Veranstaltungsreihe zum zweiten Mal und hat mehr als 100 Vortragende eingeladen. Bei zahlreichen Events soll über Datenhandel und -anonymisierung, Big Data und Ähnliches diskutiert und informiert werden

Privatsphäre

Ziel sei es, die Sensibilität für die Privatsphäre und deren Schutz innerhalb der Bevölkerung zu fördern und Wege aufzuzeigen, den Spagat zwischen der Nutzung neuer Technologien und Privatsphäre zu schaffen, hieß es am Donnerstag in einer Ankündigung. Der Großteil der Inhalte richte sich dabei nicht an Technikfreaks und Nerds, sondern an ein breites Publikum. Daher findet das Programm zum Großteil auf Deutsch statt.

Umrahmt wird die Privacy Week von den Big Brother Awards Austria. Diese werden vom Datenschutzverein Quintessenz am 25. Oktober im Rabenhoftheater vergeben. (APA, 12.10.2017)