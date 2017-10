Frau lag tot in Wohnung, die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion angeordnet

Neunkirchen– In Neunkirchen in Niederösterreich ist am Mittwochabend eine 70-Jährige tot aufgefunden worden. Die Frau lag in ihrer Wohnung, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Donnerstag mit. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt hat eine Obduktion angeordnet.

Eine Bekannte hatte die Frau entdeckt und die Polizei alarmiert. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. (APA, 12.10.2017)