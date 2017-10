EU-Justizministern beschlossen Europäische Staatsanwaltschaft

Zunächst 20 Staaten beteiligt, darunter Österreich – Behörde soll in zwei Jahren aufgebaut sein

Luxemburg/Wien – Die EU-Justizminister haben nach vierjährigen Verhandlungen die Schaffung einer Europäischen Staatsanwaltschaft beschlossen. Sie billigten am Donnerstag eine entsprechende "verstärkte Zusammenarbeit" von 20 beteiligten Staaten. Die EU-Staatsanwaltschaft soll in Fällen von Betrug am EU-Budget – etwa gegen Strukturfonds oder durch Mehrwertsteuerbetrug – ermitteln.

"Heute ist ein Tag, an dem wir Geschichte schreiben", sagte EU-Justizkommissarin Věra Jourová. Eine Ausweitung der Kompetenzen auf Terrorismus wird diskutiert.

Aufbau innert zwei Jahren

Die EU-Staatsanwaltschaft soll innerhalb von zwei Jahren vollständig aufgebaut werden. An dem Projekt nehmen zunächst 20 EU-Staaten, darunter Österreich, teil. Es steht weiteren Staaten offen. Das EU-Parlament hat bereits Grünes Licht gegeben. Nicht an Bord sind Großbritannien, die Niederlande, Schweden, Ungarn, Polen, Malta, Irland und Dänemark.

Bisher sind EU-Behörden wie Eurojust, die grenzüberschreitende Strafverfahren koordiniert, und das Betrugsbekämpfungsamt Olaf vom guten Willen der nationalen Justizbehörden abhängig. Nur 40 Prozent der Empfehlungen für Ermittlungen von Olaf werden derzeit weiterverfolgt. (APA, 12.10.2017)