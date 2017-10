Verein Media Analyse verwarnt Mediengruppe Österreich wegen Kritik

Herausgeber Wolfgang Fellner hatte "faktenwidrige Umfrageform" für Reichweitenverlust von "Österreich" verantwortlich gemacht

Wien – Ein Konflikt zwischen Mediengruppe Österreich und dem Verein Media Analyse aus dem Vorjahr führt nun zu einer öffentlichen Verwarnung von Wolfgang Fellners Mediengruppe durch den Verein. Fellner hatte öffentliche Kritik an der neuen Umfrageform bei der Reichweitenmessung durch die Media Analyse geübt.

Damit habe er, statutenwidrig, "Maßnahmen gesetzt" die "die Bedeutung der MA in der Öffentlichkeit herabwürdigen", heißt es in einer Aussendung des Vereins, in dem die wichtigsten Printmedien des Landes Mitglied sind und der halbjährlich Studien zur Reichweite ebendieser Medien veröffentlicht.

Reichweitenverlust für "Österreich"

In der Auswertung 15/16 und 2016 hatte "Österreich" laut der Studie an Reichweite verloren – nachdem die Erhebungsmethode von Face-to-face-Interviews auf Online-Befragungen umgestellt worden war. Daraufhin erklärte Herausgeber Fellner, die Media Analyse messe "mit ihrer zum Teil faktenwidrigen Umfrageform, die auf einer wenig verlässlichen Online-Befragung basiert, nur noch das Image, nicht aber die wirkliche Leserzahl der Zeitungen". Offenbar erreiche man das besonders junge, urbane und mobile "Österreich"-Publikum mit der neuen Methode schlechter.

Der Verein Media Analyse wies die Kritik schon damals zurück. Die Methode sei zuverlässig, obendrein sei die Umstellung von Fellner im Verein mitbeschlossen worden – was dieser bestreitet. DER STANDARD hat bei Wolfgang Fellner um eine Stellungnahme zur Verwarnung angefragt. (red, 12.10.2017)