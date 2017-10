Bundespräsident Van der Bellen ruft zur Wahl auf

Egal wie lange man die Staatsbürgerschaft habe oder ob man Mindestsicherung beziehe, jede Stimme sei gleich viel wert

Wien – Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Donnerstag zur Teilnahme an der Nationalratswahl am Sonntag aufgefordert. Jede Stimme sei dabei gleich viel wert, sagt er in einem Video auf Facebook. "Es ist gleich, ob Sie ein Mann oder eine Frau sind. Es ist auch gleich, wie lange Sie unsere Staatsbürgerschaft schon haben. Ob Sie wohlhabend sind oder den Mindestlohn beziehen", so Van der Bellen.

Auch wenn zuletzt im Wahlkampf "leider andere Dinge im Vordergrund standen, so sollten wir uns doch bewusst sein, worum es am kommenden Sonntag wirklich geht", wird Van der Bellen in einer Aussendung zitiert. "Österreich und Europa stehen vor großen Herausforderungen." Die Bevölkerung erwarte sich von der Politik Antworten auf die drängenden Fragen der Gegenwart und Zukunft.

Wählen sei keine Selbstverständlichkeit, so Van der Bellen. "In vielen Ländern dieser Welt gibt es kein allgemeines Wahlrecht. Aber Ihre Stimme wird mitentscheiden, wie es in unserer Heimat weitergehen soll." Er vertraue darauf, "dass wir alle gemeinsam eine gute Entscheidung treffen". (red, 12.10.2017)