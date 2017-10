Feinstaub, der stille Killer in der Luft

Straßenverkehr, Fabriken, Landwirtschaft: An Feinstaub sterben rund 400.000 Menschen in der EU vorzeitig, zeigt eine Studie der Europäischen Umweltagentur

Wegen Feinstaubs in der Luft sterben laut der Europäischen Umweltagentur (EEA) jährlich rund 400.000 Menschen vorzeitig, rund 5.600 davon in Österreich. Dies geht aus einer in Brüssel veröffentlichten Studie hervor. Zwar werde die Luft in Europa langsam besser. Doch die hohe Konzentration von Schadstoffen habe immer noch erhebliche negative Gesundheitsfolgen, erklärte die EEA.

Feinstaub stammt aus dem Straßenverkehr, aber auch aus der Landwirtschaft, Kraftwerken, Fabriken und Heizungen. Sieben Prozent der EU-Bürger in städtischen Gebieten waren 2015 mehr Feinstaub ausgesetzt, als die EU in ihrem Jahresgrenzwert erlaubt. Nimmt man den strengeren Maßstab der Weltgesundheitsorganisation (WHO), mussten sogar acht von zehn Menschen in der EU zu viel Feinstaub einatmen.

Plus Ozon

Daneben sind laut EEA Stickoxide und bodennahes Ozon für die menschliche Gesundheit am gefährlichsten. Neun Prozent der Menschen in den Städten der 28 EU-Länder waren – gemessen an den EU-Jahresvorgaben – zu hohen Werten von Stickstoffdioxid (NO2) ausgesetzt. Die hohe Konzentration wird demnach mit jährlich 75.000 vorzeitigen Todesfällen in der EU in Verbindung gebracht.

Zu hohen Ozonwerten waren der EEA zufolge sogar 30 Prozent der Städter in der EU ausgesetzt, was nach Schätzung der Wissenschafter zu 13.600 vorzeitigen Todesfällen jährlich beitrug. Die vorzeitige Sterblichkeit ist eine statistische Größe, die verlorene Lebensjahre aufgrund vermeidbarer Gesundheitsgefahren berechnet. Die genannten jährlichen Zahlen beziehen sich nach Angaben der EEA auf Rechenmodelle, die Daten des Jahres 2014 zugrunde legen.

"Als Gesellschaft sollten wir uns mit den Kosten der Luftverschmutzung nicht abfinden", erklärte EEA-Exekutivdirektor Hans Bruyninckx. "Mit mutigen Entscheidungen und klugen Investitionen in sauberen Verkehr, Energie und Landwirtschaft können wir die Verschmutzung angehen und die Lebensqualität verbessern." EU-Kommissar Karmenu Vella sagte dafür Unterstützung zu. (APA, 12.10.2017)

Zum Weiterlesen:

Immer mehr Menschen leiden an chronischen Lungenerkrankungen

1.200 vorzeitige Todesfälle in und um Deutschland durch VW

Feinstaub kann schlafende Herpesviren in der Lunge wecken