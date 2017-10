Versöhnungsgespräche: Hamas verkündet Einigung mit Fatah

Details sollen im Laufe des Tages veröffentlicht werden

Kairo/Gaza – Die rivalisierenden Palästinenserorganisationen Hamas und Fatah haben sich nach Angaben von Hamas-Chef Ismail Hanija auf eine Versöhnung geeinigt. Nähere Angaben machte Hanija am Donnerstag zunächst nicht. Ein Hamas-Vertreter sagte, es sei damit zu rechnen, dass Details im Laufe des Tages veröffentlicht werden sollten.

Die beiden Rivalen haben seit Dienstag in Ägypten über ein Ende ihrer Feindschaft verhandelt. Die vom Westen unterstützte Fatah hat 2007 im Gaza-Streifen die Kontrolle an die islamistische Hamas verloren. Im vergangenen Monat übergab die Hamas, die im Westen und in Israel als terroristische Vereinigung eingestuft wird, unter ägyptischer Vermittlung die Kontrolle in Gaza an die Regierung von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas, der von der Fatah unterstützt wird. Ägypten hat sich bereits mehrfach für eine Versöhnung der beiden Bewegungen eingesetzt. (12.10.2017)