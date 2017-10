Zumindest 20 Verletzte

Bagdad – Ein Selbstmordattentäter hat am Mittwochabend in Heet westlich der irakischen Hauptstadt Bagdad mindestens elf Menschen mit in den Tod gerissen. Laut Polizei hatte der Mann ein Cafe im Stadtzentrum betreten und dort seine Sprengstoffweste gezündet. Mindestens 20 Menschen wurden bei dem Anschlag verletzt. Über ihr Sprachrohr Amaq beanspruchte die Terrormiliz Islamischer Staat die Attacke für sich. (APA, 12.10.2017)