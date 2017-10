Trump will Nielsen zur Heimatschutzministerin ernennen

45-Jährige soll Nachfolge von John Kelly antreten

Washington – US-Präsident Donald Trump will Kirstjen Nielsen zur neuen Heimatschutzministerin machen. Die 45-jährige Cyber-Sicherheitsexpertin soll die Nachfolge von John Kelly antreten, wie das US-Präsidialamt am Mittwoch mitteilte. Nielsen gilt als Vertraute von Kelly, der im Juli als Stabschef ins Weiße Hause geholt wurde. Dort ist derzeit auch noch Nielsen als dessen Stellvertreterin tätig. Sollte der Senat ihre Nominierung bestätigen, würde Nielsen ein Ressort mit mehr als 240.000 Mitarbeitern leiten, das unter anderem für die Sicherheit an den US-Grenzen und Flughäfen, die Einwanderungspolitik sowie Einsätze in Katastrophenfällen verantwortlich ist. So muss sich das Ministerium aktuell um die Hilfen für das von Wirbelstürmen schwer getroffene Puerto Rico sowie das von Flächenbränden gezeichnete Kalifornien kümmern. Nielsen kennt sich im Heimatschutzministerium bereits aus. Dort arbeitete sie unter anderem als Stabschefin von Kelly. (Reuters, 12.10.2017)