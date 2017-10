CHL: Salzburg schafft Aufstieg, KAC out

Salzburg dank 4:3-Sieg mit starkem Finish gegen Wolfsburg weiter. KAC nach 0:3 bei Zürich ausgeschieden

Red Bull Salzburg hat als einziger österreichischer Eishockey-Club den Aufstieg aus der Gruppenphase der Champions Hockey League (CHL) geschafft. Die Salzburger besiegten am Mittwoch die Grizzlys Wolfsburg mit 4:3 und stehen auch in der vierten CHL-Saison im Achtelfinale. Der KAC verlor bei den ZSC Lions Zürich mit 0:3 und schied damit aus. Am Vortag hatten Vienna Capitals den Aufstieg verpasst.

Eine Woche nach dem 5:4-Auswärtssieg in Wolfsburg besiegten die Roten Bullen den deutschen Vizemeister auch zu Hause. Die in der Liga strauchelnden Salzburger vergaben viele Chancen, gerieten zu Beginn des Schlussdrittels in Rückstand, drehten aber im Finish die Partie noch einmal. Kapitän Thomas Raffl (58.) und Ryan Duncan (59.) schossen die Heimischen ins Achtelfinale, das am Freitag (12.00 MESZ) ausgelost wird. Spieltermine sind der 31. Oktober/1. November und 7. November.

Brant Harris brachte die Salzburger früh in Führung (4.), Christoph Höhenleitner gelang aber nur 42 Sekunden später der Ausgleich (5.). Peter Müller sorgte für die neuerliche und hochverdiente Führung (16.). Die Mannschaft von Greg Poss vergab allerdings in der Folge viele gute Chancen.

Das rächte sich zu Beginn des Schlussdrittels. Wolfsburg ging durch zwei Powerplay-Tore von Tyler Haskins (42.) und Gerrit Fauser (45.) mit 3:2 in Führung. Doch die Schlussoffensive der Salzburger, die insgesamt 54 Torschüsse abgaben, führte noch zur Wende. Raffl verwertete zunächst eine Vorarbeit von John Hughes. Hughes selbst traf kurz darauf nur die Stange, doch Sekunden später erlöste Duncan neuerlich nach Hughes-Assist sein Team.

KAC weg

Die Klagenfurter mussten sich auch im zweiten Versuch nach der Gruppenphase verabschieden. Beim Schweizer Top-Club ZSC Lions gab es für Österreichs Vize-Meister im direkten Duell um Rang zwei nichts zu holen. Frederik Pettersson (11.), Pius Suter (17./PP) und Drew Shore (29.) sorgten für den verdienten Sieg. Für die Kärntner "Rotjacken" war es im zwölften Duell mit einem Schweizer Team in CHL oder Europa Cup (seit 1965) erst die zweite Niederlage. Titelverteidiger Frölunda Göteborg war schon als Gruppensieger festgestanden. (APA, 11.10.2017)

Eishockey-Ergebnisse der Champions Hockey League (CHL) vom Mittwoch:

Red Bull Salzburg – Grizzlys Wolfsburg 4:3 (2:1,0:0,2:2).

Tore: Harris (4.), Mueller (16.), Raffl (57.), Duncan (59.) bzw. Höhenleitner (5.), Haskins (42./PP), Fauser (45./PP).

ZSC Lions Zürich – KAC 3:0 (2:0,1:0,0:0).

Tore: Pettersson (11.), Suter (17./PP), Shore (29.)