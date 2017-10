Barbara Haas unterliegt knapp in erster Linz-Runde

Österreichs Nummer eins musste sich nach 2:14-Stunden-Kampf der Deutschen Witthöft geschlagen geben

Linz – Barbara Haas hat am Mittwoch in der ersten Runde des mit 250.000 Dollar dotierten Upper Austria Ladies in Linz verloren. Die 21-jährige Oberösterreicherin musste sich der knapp hundert Plätze besser klassierten Deutschen Carina Witthöft nach 2:14 Stunden mit 3:6,6:4,4:6 geschlagen geben. Damit ist die einzige Österreicherin beim Heimturnier wie befürchtet gleich ausgeschieden. (APA, 11.10.2017)