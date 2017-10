Werteprüfungen sind für Migranten Pflicht, doch die Angebote fehlen

Menschen aus dem Ausland, die in Österreich bleiben wollen, müssen seit Oktober eine Prüfung in Deutsch und Wertewissen bestehen. Laut Beratern fehlt es aber an Angeboten.

Wien – Erfolgreiche Integration stehe oder falle mit der Bereitschaft von Ausländern, sich die in Österreich herrschenden Werte der Rechts- und Gesellschaftsordnung anzueignen. Diese etwa von Integrationsminister Sebastian Kurz (ÖVP) immer wieder betonte Überzeugung stand bei der im Juni beschlossenen Novelle des Integrationsgesetzes Pate.

Dementsprechend fiel auch eine Neuerung aus, die ab Oktober gilt: Um einen Aufenthaltstitel oder die österreichische Staatsbürgerschaft zu erhalten, müssen Drittstaatsangehörige zusätzlich zum bisher schon verlangten Deutschtest nun auch einen Werteprüfungsteil ablegen. Nur wer beides besteht, erfüllt die Integrationsvereinbarung.

Lehrpläne fehlen

Doch leider fehlen laut Beratern aktuell, zehn Tage nach Inkrafttreten der neuen Doppeltestverpflichtung, weiterhin Lehrpläne und Lerngerüste für die vorgeschriebenen Werteprüfungen. Beim Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF), und damit auch bei den von ihm zertifizierten Sprachschulen, gebe es diesbezüglich keine verbindlichen Curricula. Alles, was vorliege, sei ein auf Grundlage des ÖIF-Buchs Mein Leben in Österreich erstellter "Modelltest B1" so Wolfgang Veit, Geschäftsführer des Kursanbieters "Club für interkulturelle Begegnung" (Cib).

Cib wird am kommenden Samstag als erster Anbieter in Österreich einen Test nach den neuen Regeln anbieten, laut Veit "ein Versuch, mit Wiederholung auf unsere Kosten, wenn er misslingt". Im Modelltest nämlich habe es einige Fehler gegeben, etwa in den Antworten zu Fragen des Religionsunterrichts in der Schule oder des Haustierhaltens in Mietwohnungen. Die Fehlerwurden inzwischen offenbar ausgebessert.

Laut Veit gab es über den Sommer vonseiten des ÖIF keine Vorbereitungen auf die neuen Herausforderungen. In Wien habe erst vor zwei Wochen eine Informationsveranstaltung für die betroffenen Sprachschulen stattgefunden. Beim ÖIF widerspricht man: Schon im April habe es ein Rundschreiben an Kursträger gegeben.

Die derzeitige Situation stelle vor allem Migranten vor Probleme, die schon länger in Österreich leben und planten, einen Antrag auf Daueraufenthalt oder Staatsbürgerschaft einzubringen, meint Gudrun Pürrer vom Wiener Beratungszentrum für Immigrantinnen, Peregrina.

Keine Übergangsfristen

Dieser Personengruppe, die neben dem Wertewissen Deutschkenntnisse auf Niveau B1 vorweisen muss, gewähre das Integrationsgesetz keine Prüfungsübergangsfristen, während Antragsteller auf Deutschniveau A2 – eine Voraussetzung für zum Beispiel einen einjährigen Aufenthaltstitel – 36 Monate Zeit eingeräumt wird, die Tests ohne Werteteil nach den früher geltenden Kriterien zu absolvieren.

Am 2. Oktober, so Pürrer, sei "eine verzweifelte Dame aus Indien" in der Beratung erschienen, die mit ihrem Deutschdiplom B1 von 2016 bei der Wiener Ausländerbehörde MA 35 Daueraufenthalt beantragen wollte. Den Test samt Werteteil müsse die Frau nun wiederholen, allein das Antreten koste an die 150 Euro. "Das", so Pürrer, "ist inakzeptabel." (Irene Brickner, 12.10.2017)