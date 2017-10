BSI warnt nicht vor Kaspersky-Produkten

Russische Hacker sollen Virenscanner der russischen Firma genutzt haben

Nach Medienberichten über Hacker-Attacken mit Hilfe von Software von Kaspersky Lab warnt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) nicht vor der Nutzung von Programmen des Unternehmens. "Eine Warnung des BSI vor dem Einsatz von Kaspersky-Produkten ist derzeit nicht vorgesehen, da dem BSI keine Belege für ein Fehlverhalten des Unternehmens oder Schwachstellen in der Software vorliegen", teilte die Behörde am Mittwoch in Berlin mit. US-Medien hatten berichtet, russische Hacker hätten Antivirus-Software von Kaspersky genutzt, um US-Behörden auszuspähen. Laut "New York Times" haben dies israelische Spione herausgefunden, die sich in die Kaspersky-Netzwerke eingeschleust haben.

Weitreichende Zugriffsmöglichkeiten nötig

Das BSI erklärte in einer Stellungnahme, ihm lägen derzeit keine Erkenntnisse vor, dass der Vorgang wie in Medien beschrieben stattgefunden habe. Das BSI steht nach eigenen Angaben im Kontakt mit den US-Partner- und weiteren Sicherheitsbehörden.

Antiviren-Programmen komme nach wie vor eine bedeutsame Rolle in der Absicherung von IT-Systemen zu, betont das BSI. Um diesen Schutz realisieren zu können, hätten diese Programme in der Regel Vollzugriff auf alle auf dem Rechner gespeicherten Daten. Diese weitreichenden Zugriffsmöglichkeiten seien notwendig, um auch gut versteckte Schadsoftware zu entdecken. Dies erfordere jedoch auch, dass die Software selbst fehlerfrei sein müsse und keine Schwachstellen enthalten dürfe. Das BSI setze im Berich der technischen Analyse auch Produkte von Kaspersky ein. Die Firma hat weltweit 400 Millionen Kunden. (Reuters, 11.10.2017)