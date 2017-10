VW-Truck-Sparte plant Milliardeninvestition in neue Technologien

Unter anderem für selbstfahrende Autos und digitale Dienste

Die Nutzfahrzeugsparte von VW will in den nächsten fünf Jahren 1,4 Milliarden Euro in Zukunftstechnologien investieren. Das Geld soll in elektrische Antriebe, selbstfahrende Fahrzeuge und digitale Dienste fließen, wie Truck & Bus-Chef Andreas Renschler am Mittwoch in Hamburg sagte.

Kräfte sollen gebündelt werden

Die Lkw-Töchter Scania und Man, das Nutzfahrzeuggeschäft in Brasilien und die Digitalplattform Rio, die allesamt zu der VW-Sparte gehören, sollen dabei ihre Kräfte bündeln: Jeweils eine Marke hat bei der Entwicklung den Hut auf. Auf die Frage nach einem möglichen Börsengang der Truck-Sparte, über den seit langem spekuliert wird, bekräftigte Renschler, der Hersteller wolle ein globaler Champion in der Branche werden. "Auf dem Weg dahin sind alle Optionen offen." (Reuters, 11.10.2017)