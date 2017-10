Amazon bringt neuen Kindle Oasis: Wasserdicht, mit größerem Display

Integration von Audible-Hörbüchern – neue Software-Features auch für ältere Modelle

Amazon hat seinen E-Book-Reader Oasis in neuer Version auf den Markt gebracht. Das neue Modell ist mit einem 7 Zoll großen Touchscreen ausgestattet und bietet nun erstmals ein wasserdichtes Gehäuse.

Erstmals wasserdicht

Der Reader ist mit acht oder 32 GB Speicher, WLAN-Anbindung oder 3G (und WLAN) verfügbar. Er wiegt 194 Gramm, die Rückseite ist aus Aluminium gefertigt. Das intelligente Frontlicht passt die Beleuchtung des Display je nach den Lichtverhältnissen der Umgebung an.

Zum ersten Mal ist das Gehäuse eines E-Book-Readers von Amazon wasserdicht. Gemäß IPX8-Standard kann er bis zu einer Tiefe von zwei Metern maximal 60 Minuten lang untergetaucht werden. Zudem sind nun auch Hörbücher von Audible integriert. In den kommenden Monaten soll die Verfügbarkeit per Software-Update auch für den Kindle der achten Generation und das erste Oasis-Modell kommen. Außerdem gibt es neue Schriftarten und die Möglichkeit Texte linksbündig anzeigen zu lassen. Das ist per Software-Update auch für den Kindle Paperwhite (ab 2013) und neuere Modelle verfügbar.

Über eine Schnellladefunktion lässt sich der Akku innerhalb von zwei Stunden voll aufladen. Der neue Oasis ist ab 230 Euro erhältlich und wird ab dem 31. Oktober ausgeliefert. (red, 11.10.2017)