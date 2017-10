TV- und Radiotipps für Donnerstag, 12. Oktober

Adios Toreros? Spaniens Streit um den Stierkampf, Runde der Spitzenkandidaten, Malavita – The Family, Wurst mit Nebenwirkungen, Talk im Hangar-7: Schmutziger Wahlkampf, Bastard

18.30 MAGAZIN

Heute konkret: Autobahnvignette 2018 – alles digital Ab Dezember gilt die neue Autobahnvignette für 2018. Wichtigste Neuerung: Besitzer von Zweitwagen mit Wechselkennzeichen müssen nur mehr eine digitale Vignette kaufen. Wie die neue digitale Vignette funktioniert, berichtet Karin Zipperer von der Asfinag. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Adios Toreros? Spaniens Streit um den Stierkampf Die Befürworter sehen darin eine schützenswerte Tradition und einen wichtigen Wirtschaftsfaktor. Für Tierschützer dagegen ist es eine grausame Quälerei, die nicht mehr in die moderne Gesellschaft passt. Noch immer ist Torero für manche Jugendliche ein Traumberuf. Bis 20.15, Arte

20.15 WAHL 2017

Runde der Spitzenkandidaten Christian Kern (SPÖ), Sebastian Kurz (ÖVP), Heinz-Christian Strache (FPÖ), Ulrike Lunacek (Die Grünen) und Matthias Strolz (Neos) stellen sich – diesmal im Stehen – den Fragen der Moderatoren Claudia Reiterer und Tarek Leitner. Bis 22.00, ORF 2

20.15 MAFIA

Malavita – The Family (USA 2013, Luc Besson) Fast 20 Jahre nach Leon – Der Profi kehrt Luc Besson ins Mafiageschäft zurück und schickt Robert De Niro als Mafiapaten im Zeugenschutzprogramm mit der Familie in die Idylle der Normandie. Schon am ersten Tag sorgen seine Kinder Belle und Warren tatkräftig für Wirbel in der Schule, und Ehefrau Maggie lässt den Supermarkt in die Luft fliegen. Bis 21.55, ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

Wurst mit Nebenwirkungen Schinken und Fleischprodukte leuchten rosa – dank Natriumnitrit. Bereits 2015 listete die WHO Natriumnitrit in industriell verarbeitetem Fleisch als krebserregend. Warum wird es nicht verboten? Bis 21.00, 3sat

21.00 MAGAZIN

Scobel: Gier auf Tier Warum steht Fleisch so hoch im Kurs? Bei Gert Scobel diskutieren Tierethikerin Friederike Schmitz, Agrarwissenschafter Harald Grethe und Veterinärmediziner Matthias Wolfschmidt. Bis 22.00, 3sat

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7 – Wahl-Spezial: Schmutziger Wahlkampf – Wie kaputt ist unsere Demokratie? Die Regierungsparteien überschütten einander mit Schmutzkübeln, immer mehr Wähler wenden sich ab. Wer wird am 15. Oktober davon profitieren? Darüber diskutieren bei Michael Fleischhacker Publizist Wolf Lotter, PR-Berater und Autor Roman Maria Koidl, Vera Sundström (Rechtsanwältin und Gründerin der Initiative Pro Gesetz) und Anarchist Stefan Broniowski.

Bis 23.25, Servus TV

22.15 TALK

Maybrit Illner: Koalition nur für Eliten – wie sozial wird Jamaika? Gäste: Ilse Aigner (CSU), Wolfgang Kubicki (FDP), Marcel Fratscher (DIW), Andrea Nahles (SPD) und Jürgen Trittin (B'90 / Die Grünen). Bis 23.15, ZDF

22.25 EINSAM

A Single Man (USA 2009, Tom Ford) Auf dem Höhepunkt der Kubakrise 1962 wird die amerikanische Öffentlichkeit von der Angst vor einem Atomkrieg beherrscht. Doch der schwule Professor George Falconer hat andere Probleme. Vor acht Monaten starb sein Lebensgefährte Jim bei einem Autounfall. George kommt darüber nicht hinweg, er beginnt, sich auf seinen Selbstmord vorzubereiten. Überzeugend in der Hauptrolle: Colin Firth. Bis 23.55, 3sat

22.30 WAHL 2017

Runde der ChefredakteurInnen Im Anschluss an die Elefantenrunde in ORF 2 analysieren Ingrid Thurnher und ihre Gäste diese Konfrontation vor der Wahl. Dabei sind Martina Salomon vom Kurier, Presse-Chefredakteur Rainer Nowak, Hubert Patterer (Kleine Zeitung), Christian Rainer (Profil) und Georg Wailand von der Kronen Zeitung. Bis 23.35, ORF 3

22.30 MAGAZIN

Eco Mit diesen Themen: 1) Fachkräfte dringend gesucht: warum qualifizierte Mitarbeiter fehlen. 2) Medienstandort Österreich: Mehr Werbegeld soll im Land bleiben. 3) Frische Fische: die großen Pläne der heimischen Züchter. Bis 23.00, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Gäste bei Barbara Stöckl sind diesmal Schauspieler und Komödiant Otto Schenk und der ehemalige Fußballspieler und Teamchef Hans Krankl. Bis 0.05, ORF 2

23.30 PSYCHODRAMA

Bastard (D 2011, Carsten Unger) Der neunjährige Nikolas verschwindet, die Polizei befürchtet ein Sexualverbrechen. Kriminalpsychologin Claudia Meinert stößt im Gespräch mit den Eltern von Nikolas auf Widersprüche. Die Mutter scheint etwas zu verbergen. Dann taucht ein Video auf, das Nikolas gefesselt in einem Keller zeigt. Die Spur führt in eine Schule und zum 13-jährigen Leon. Beklemmendes Psychospiel. Bis 1.30, NDR