Werbepreise Web Ad: Gold für derStandard.at, Samsung, T-Mobile

Beste Onlinekampagnen prämiert – Vergeben wurden heuer 50 Trophäen in 20 Kategorien

Wien – Am Donnerstagabend wurde der Online-Werbepreis Web Ad vergeben. Ausgerufen wird er vom Internet Advertising Bureau Austria (IAB). Aus 245 Einreichungen blieben 89 Kampagnen übrig, die in 18 Kategorien mit Trophäen veredelt wurden.

Mit drei Trophäen (einmal Gold, zweimal Bronze) und der zusätzlichen Ehrung "Best in Show Media" zählte die Samsung-Kampagne #BeFearless – eingereicht von Performics – zu den erfolgreichsten Arbeiten des Abends. Die Kreativjury kürte aus allen Arbeiten in den Kreativkategorien die T-Mobile-Kampagne "Techno ab Hof" – eingereicht von Vice – mit dem Gesamtpreis "Best in Show Kreativ" sowie Gold in der Kreativ-Kategorie "Content Marketing".

Die meisten Gold-Trophäen sammelte die von Virtual Identity eingereichte Kampagne "Schlepperkönig". Sowohl Kreativ- als auch Mediajury ehrten sie je einmal mit Gold für "Beste Kampagne (mit digitalem Schwerpunkt)" und "Beste Social Media Kampagne".

Zwei Mal Silber und einmal Gold gingen an das von Virtue eingereichte Brau Union Projekt "Heineken Ridentity". Web-ad-Neuling SR1 schaffte es mit der Kampagne "Seefeld Pistenraupe" mit einmal Gold und einmal Silber zweimal aufs Stockerl.

Einmal Gold und einmal Bronze erhielt die von Mindshare für derStandard.at konzipierte Kampagne "Unfake the News".

Weiteres Gold ging für "Beste mobile Kampagne" an das Projekt "win2day Mobile 3D Ad", das trigomedia eingereicht hatte.

Aus den Kategorien Media und Kreativ wurden jeweils ein Nachwuchstalent unter 28 Jahren gekürt: Newcomer des Jahres sind Dominik Mikes von Tunnel23 und Helene Roba von austria.com/plu. Beide vertreten Österreich am 28. November 2017 beim eurobest Festival of Creativity im Nachwuchsbewerb. (red, 12.10.2017)