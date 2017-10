Selbstmordattentäter attackierten Polizei und Markt in Damaskus

Ein Todesopfer, mehrere Verletzte

Damaskus – Mehrere Selbstmordattentäter haben sich nach Angaben der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur Sana im Zentrum der Hauptstadt Damaskus in die Luft gesprengt. Zwei Angreifer hätten ihre Sprengstoffgürtel vor einer Polizeistation gezündet, berichtete die Agentur unter Berufung auf das syrische Innenministerium am Mittwoch. Ein dritter Attentäter habe eine Bombe am Eingang eines Marktes gezündet.

Demnach sollen bei den Anschlägen neben den drei Attentätern eine weitere Person getötet und sechs verletzt worden sein. Vor zehn Tagen waren bei ähnlichen Anschlägen im Stadtteil Al-Midan bereits 16 Menschen getötet worden. (APA, 11.10.2017)