Weiter Streit um desolates Ex-Partyschiff im Wiener Donaukanal

Stadt Wien verweist auf Bescheid und pocht auf Entfernung des Dampfers – Unklarheit über Besitzer des Schiffs

Wien – Das im Donaukanal nahe dem Schwedenplatz ankernde Ex-Partyschiff Johann Strauss wird seit Jahren nicht mehr genutzt und verfällt zusehends. Nun dürfte aber wieder Bewegung in das Schiff kommen: Die Stadt Wien hat am Montag dem Besitzer des Dampfers einen Bescheid zugestellt, wonach dieser das in deplorablem Zustand vor Anker liegende Schiff binnen drei Wochen zu entfernen hat. Der Besitzer ist demnach Norbert Weber, mit dem die Stadt auch in der Causa Copa Cagrana jahrelange Rechtsstreitigkeiten ausgefochten hat.

Laut der zuständigen Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) sind gegen den Bescheid "keine Rechtsmittel zulässig", wie sie am Mittwoch im Gespräch mit dem STANDARD sagte. Der Streit mit Weber laufe seit Jahren. Der Bescheid konnte Weber nicht per Post zugestellt werden. Daher hätten zwei Personen das Schriftstück am Montag frühmorgens persönlich an Weber übergeben – um das laut Sima auch bezeugen zu können.

Waldenburg: Bescheid nie erhalten

Weber, der nach einer Heirat mittlerweile Waldenburg heißt, bestreitet, den Bescheid erhalten zu haben. "Dem ist nicht so", sagte er dem STANDARD. Gegen Sima hat er in dieser Sache auch Anzeige wegen Amtsmissbrauchs erstattet. Zudem sei er gar nicht mehr Besitzer des Schiffs. "Ich habe es vor ein paar Monaten verkauft."

Dem widerspricht wiederum Sima: Es gebe eine rechtsgültige Feststellung des Wiener Landesgerichts für Zivilrechtssachen von dieser Woche, wonach das Schiff Waldenburgs Firma Boardwalk gehört. Schleppt Waldenburg das Schiff nicht ab, werde die Stadt das Wrack auf dessen Kosten entfernen lassen.

Käufer des Schiffs ist laut Waldenburg der Immobilieninvestor Jamal Al-Wazzan. "Er will ein Café errichten", sagte Waldenburg. Der Anwalt des Immobilieninvestors war am Mittwochnachmittag vorerst nicht für den STANDARD zu erreichen. (David Krutzler, 11.10.2017)