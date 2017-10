Silberstein-Mitarbeiter Puller lud zum Lügendetektor-Test

Der Kampagnenmitarbeiter will beweisen, dass Kurz-Sprecher Fleischmann ihm Geld für SPÖ-Infos geboten hat. Vor Gericht hat der Test keinerlei Beweiskraft.

Wien – Die Dirty-Campaigning-Schlammschlacht im Nationalratswahlkampf ist um einen Showeffekt reicher: Tal Silbersteins Kompagnon Peter Puller lud den STANDARD und den Privatsender Puls 4 am Mittwoch zum Lügendetektor-Test in ein Hotel in Wien-Landstraße. So will Puller seine Aussage belegen, wonach Gerald Fleischmann, Pressesprecher von ÖVP-Chef Sebastian Kurz, ihm 100.000 Euro für Details zur SPÖ-Kampagne und einen Seitenwechsel zur ÖVP angeboten habe.

der standard

Bei dem Test sitzt Puller in einem abgedunkelten Raum, neben ihm ein adrett gekleideter Herr, der seinen Namen nicht nennen will. Nur so viel: Er sei Polygraph Examiner (Lügendetektortester) aus Deutschland, mitgebracht hat er seinen Lügendetektor. Je nach Anzahl der getesteten Personen seien 750 bis 1.200 Euro für einen solchen Test zu bezahlen, erzählt der Examiner.

Luftkissen gegen Manipulationsversuche

Das Gerät soll Puls, Hautwiderstand, Körpertemperatur und Atmung Pullers messen. Außerdem muss sich der PR-Profi auf ein Luftkissen setzen, das "Bewegungen im unteren Bereich" – Manipulationsversuche – darstellen soll.

Fragen stellen darf nur der Examiner, Puller muss mit Ja oder Nein antworten. Es beginnt mit harmlosen Kontrollfragen: "Glauben Sie an Gott?", "Mögen Sie die Sommerjahreszeit?" Schließlich geht es zur Sache. Der Examiner liest die erste Frage ab: "Hat Gerald Fleischmann bei einem Treffen am 17. Juli 2017 auf einen Zettel geschrieben: 'Wir wissen, dass du für die Sozis arbeitest. Wir bieten dir bis zu 100.000 Euro, wenn du wechselst'?" Puller antwortet mit Ja.

"Das zeigen alle Graphen"

Weitere fünf Fragen folgen. Ob Puller das Angebot angenommen habe, ob es sich dabei um ein Angebot für die Wiener Gemeinderatswahl handelte und ob Puller "Kabinettsmitarbeiter der ÖVP über Details" zu Kurz' Privatleben befragt habe. Puller beantwortet alles mit Nein. Dreimal wird das Prozedere wiederholt, dann folgt die Auswertung: "Sie haben ganz klar die Wahrheit gesprochen, das zeigen alle Graphen."

Fleischmann hat Pullers Darstellung zurückgewiesen. Die ÖVP hat angekündigt, Puller auf Unterlassung, Widerruf, Kreditschädigung und üble Nachrede zu klagen. Laut Informationen des STANDARD soll Puller bereits eine erste Zeugenladung erhalten haben. Vor Gericht wird der Test keine Beweiskraft haben. "In Österreich werden Lügendetektoren nicht verwendet, weil sie in beide Richtungen falsche Ergebnisse liefern", sagt Staatsanwalt Gerhard Jarosch zum STANDARD. (Katrin Burgstaller, 11.10.2017)