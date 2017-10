Häftlinge nutzten Mittagessen mit dem Papst zur Flucht

Die zwei Ex-Häftlinge, die noch unter besonderer Beobachtung standen, waren unter 20 Männern, die Franziskus zum Essen eingeladen hatte



Vatikanstadt/Bologna – Zwei Häftlinge sollen die Einladung zu einem Mittagessen mit Papst Franziskus zum Untertauchen genutzt haben. Die beiden seien Anfang Oktober beim Besuch des Papstes in Bologna zusammen mit rund 20 anderen Insassen und Bedürftigen zu einem Essen mit dem Papst in der Basilika San Petronio eingeladen gewesen, berichteten die italienischen Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos am Mittwoch.

Dabei habe sich die Spur der beiden verloren. Sie seien in einer Anstalt im nahe gelegenen Castelfranco Emilia untergebracht gewesen.

"Sozial gefährlich"

Die beiden Italiener hatten ihre Strafe laut Adnkronos schon abgesessen, standen aber noch unter besonderer Aufsicht, weil sie als "sozial gefährlich" eingestuft waren. Unklar blieb zunächst, weshalb sie verurteilt worden waren.

Franziskus lädt immer wieder Gefangene, Migranten oder Obdachlose zum Essen ein. Das Justizministerium in Rom erklärte, zu der Sache nichts sagen zu können. Der Vatikan meldete sich zunächst nicht auf eine Anfrage. (APA, 11.10.2017)