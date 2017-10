Liberia steht nach friedlichem Wahltag vor Machtwechsel

Bisheriger Vizepräsident von Ellen Johnson-Sirleaf gilt als Favorit – Auszählung in den nächsten Tagen

Monrovia – In Liberia hat am Mittwoch die Auszählung der Stimmen nach den Wahlen vom Dienstag begonnen. Entschieden haben sich die Liberianerinnen und Liberianer neben einem Nachfolger für Präsidentin Ellen Johnson-Sirleaf auch für ein neues Parlament. Das offizielle Endergebnis soll am 25. Oktober verkündet werden. Danach könnte es zu einer Stichwahl kommen – wie 2005, als der internationale Fußballstar und Oppositionelle George Weah knapp gegen Johnson-Sirleaf verlor. Der wegen einer nachgesagten Nähe zum Kriegsverbrecher Charles Taylor nicht unumstrittene Weah wird wahrscheinlich auch diesmal in der Stichwahl landen. Sein möglicher Konkurrent im zweiten Wahlgang: Vizepräsident Joseph Boakai. Chancen wurden auch Charles Brumskine von den Liberalen eingeräumt.

Fest steht, dass dem westafrikanischen Land der erste friedliche Machtwechsel seit über 70 Jahren bevorsteht. Johnson-Sirleaf (78), Friedensnobelpreisträgerin und erste frei gewählte Präsidentin Afrikas, trat nach zwei Amtszeiten nicht mehr an. Für ihren Nachfolger gibt es in dem von jahrelangen Bürgerkriegen und der Ebola-Epidemie erschütterten Land viel zu tun. Denn auch wenn die Präsidentin während ihrer insgesamt zwölfjährigen Amtszeit das Land wirtschaftlich aus der ärgsten Krise geführt hat, ist es laut Uno immer noch eines der 15 ärmsten Staaten der Welt. (mhe)