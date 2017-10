"Counter-Strike": Grafik-Upgrade für Kult-Map "Dust 2"

Hübscher und besser spielbar: So sieht die neue Fassung der Karte aus

"Dust 2", die vielleicht bekannteste Map des Team-Shooters "Counter-Strike" bzw. der aktuellen Ausgabe "Counter-Strike: Global Offensive" erhält einen neuen Anstrich. Hersteller Valve veröffentlichte im Zuge eines Blog-Eintrags Vergleichsbilder, die die grafische Überarbeitung zeigen.

Runderneuert

Dabei wurde deutlich mehr gemacht, als nur Texturen auszutauschen. So wurden alle Kulissen neu designt und Hintergründe ausgetauscht. Am Layout wurde aber gewiss nichts geändert, um die gut ausbalancierte Karte für keine der beiden Seiten vorteilhafter zu gestalten. Kleine Änderungen wurden aber dennoch vorgenommen, die dem Spielfluss zugute kommen sollen. So stehen nun weniger Objekte im Weg herum. Ziel war es zudem die Sichtbarkeit zu verbessern. Wer die neue Version von "Dust 2" ausprobieren möchte, kann dies über die Beta-Fassung von "CS:GO" tun. (red, 11.10.2017)