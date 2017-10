Kündigung des Bawag-Post-Abkommens könnte für Kunden ungemütlich werden

Die Bank hat ihr IPO mit der Veröffentlichung des Börsenprospekts gestartet, die Zeichnungsfrist läuft bis zum 24. Oktober

Wien – Der Börsengang der Bawag Group ist am Mittwoch mit der Veröffentlichung des Börsenprospekts auf der Homepage der Bank gestartet. Demnach erwartet die Aktionäre, die Finanzinvestoren Cerberus und GoldenTree, aus dem Börsengang zwischen 1,892 Mrd. Euro und 2,093 Mrd. Euro Bruttoerlös und damit mehr als bisher erwartet worden war. Die Einnahmen gehen an die Eigentümer und nicht an die Bank selber, heißt es im Börsenprospekt.

Bis zu 40,25 Millionen Bawag-Aktien sollen von Donnerstag an bis zum 24. Oktober zu einem Preis zwischen 47 und 52 Euro bei Investoren untergebracht werden. Der endgültige Preis wird voraussichtlich am 24. Oktober festgelegt.

Am 25. Oktober soll die Aktie der viertgrößten heimischen Bank erstmals an der Wiener Börse gehandelt werden. Die beiden Alteigentümer lassen ihre Beteiligung an der Bawag damit von zusammen 94 Prozent bis auf 55,6 Prozent verwässern.

Die Bank, die mit dem Börsengang selbst kein Geld erlöst, wird am oberen Ende der Spanne mit 5,2 Milliarden Euro bewertet. Gekauft hatte Cerberus die Bawag 2006 um rund 2,6 Mrd. Euro, später wurden aber noch 600 Mio. Euro Kapital zugeschossen.

Mehr Unabhängigkeit

"Der Börsengang wird uns Zugang zum Kapitalmarkt, eine neue Aktionärsstruktur und mehr Unabhängigkeit verschaffen", erklärte Vorstandschef Anas Abuzaakouk. Begleitet wird die Emission von den Investmentbanken Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan und Morgan Stanley.

Die Bank muss im Börsenprospekt auf alle nur erdenklichen Risiken eingehen. Dazu gehört, dass die geplante Kündigung des Vertrags mit der Post womöglich nicht die erhofften Einsparungen bringt oder zu langem Rechtsstreit führt. Die Bawag hat ja fix vor, die Zusammenarbeit mit der Post noch vor dem Jahresende zu kündigen. Damit würde die Trennung Ende 2020 wirksam werden. Die Post habe sich nicht auf einen Vorschlag zur Umstrukturierung der Zusammenarbeit eingelassen, heißt es im Börsenprospekt. Ohne neue Vereinbarung werde die Zusammenarbeit spätestens am 31. Dezember gekündigt.

Derzeit werde das Netz mit 433 Filialen gemeinsam mit der Post betrieben. In der Übergangszeit will die Bawag ein eigenes Netz mit rund 100 Filialen aufbauen – zu den derzeit 74 eigenen Filialen sollen noch 25 neue Bawag-Standorte dazukommen. Auch sollen eigene Berater aufgenommen und ausgebildet werden. Derzeit seien etwa 300 der knapp 1.000 Bawag-Berater von der Post angestellt. Es würden aber deutlich weniger neue Berater aufgenommen, als derzeit von der Post gestellt werden.

Mit dem Übergang seien signifikante Unsicherheiten und Risiken verbunden, heißt es im Börsenprospekt. Insbesondere könnte die Service-Qualität in der Übergangszeit leiden, was zu einem höheren als erwarteten Rückgang bei den Kunden und Geschäftsabschlüssen führen könnte. Auch könnten die Einsparungen geringer ausfallen, als im Voraus erwartet. Schließlich gebe es auch noch das Risiko eines Rechtsstreits mit der Post.

Linzer Swap-Geschäft

Weiteres Risiko: Im Streit mit der Stadt Linz um ein schiefgegangenes Swap-Geschäft können noch hohe Abschreibungen im dreistelligen Millionenbereich fällig werden. Die Bawag verweist im Börsenprospekt auch darauf, dass noch Schweizer-Franken-Kredite im wert von 1,5 Mrd. Euro laufen (per 30. Juni 2017), die einem Währungsrisiko und damit einem indirekten höheren Ausfallsrisiko unterliegen.

Der Börsengang ist der erste solche Schritt eines größeren Unternehmens an der Wiener Börse seit FACC im Jahr 2014. Der letzte vergleichbar große Börsengang war die Strabag im Jahr 2007. (Reuters, APA, 11.10.2017)