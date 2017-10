Bawag erwartet aus Börsengang bis zu zwei Milliarden Euro

Die Bank hat ihr IPO mit der Veröffentlichung des Börsenprospekts gestartet, die Zeichnungsfrist läuft bis zum 24. Oktober

Wien – Der Börsengang der BAWAG Group ist am Mittwoch mit der Veröffentlichung des Börsenprospekts auf der Homepage der Bank gestartet. Demnach erwartet die Aktionäre, die Finanzinvestoren Cerberus und GoldenTree, aus dem Börsengang zwischen 1,892 Mrd. Euro und 2,093 Mrd. Euro Bruttoerlös und damit mehr als bisher erwartet worden war. Die Einnahmen gehen an die Eigentümer und nicht an die Bank selber, heißt es im Börsenprospekt.

Bis zu 40,25 Millionen Bawag-Aktien sollen von Donnerstag an bis zum 24. Oktober zu einem Preis zwischen 47 und 52 Euro bei Investoren untergebracht werden. Der endgültige Preis wird voraussichtlich am 24. Oktober festgelegt.

Am 25. Oktober soll die Aktie der viertgrößten heimischen Bank erstmals an der Wiener Börse gehandelt werden. Die beiden Alteigentümer lassen ihre Beteiligung an der Bawag damit von zusammen 94 Prozent bis auf 55,6 Prozent verwässern.

Die Bank, die mit dem Börsengang selbst kein Geld erlöst, wird am oberen Ende der Spanne mit 4,7 Milliarden Euro bewertet. "Der Börsengang wird uns Zugang zum Kapitalmarkt, eine neue Aktionärsstruktur und mehr Unabhängigkeit verschaffen", erklärte Vorstandschef Anas Abuzaakouk. Begleitet wird die Emission von den Investmentbanken Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan und Morgan Stanley. (Reuters, 11.10.2017)