Hirscher wieder auf Skiern

Freies Fahren am Kitzsteinhorn – Salzburger: "Guter erster Tag"

Wien/Kaprun – Marcel Hirscher ist am Mittwoch erstmals nach seinem im August erlittenen Knöchelbruch wieder auf Skiern gestanden. In einem kurzen Video auf Instagram ist der Salzburger beim freien Fahren zu sehen. "Es war ein guter erster Tag. Frei fahren geht wieder", sagte der 28-Jährige nach den ersten Schwüngen am Kitzsteinhorn.

Der sechsfache Gesamtweltcup-Sieger hatte zuletzt bei einer Pressekonferenz vor zwei Wochen in Wien gemeint, dass ein Start beim ersten Slalom der Saison am 12. November in Levi im Bereich des Möglichen sei. Ein Comeback beim Riesentorlauf in Sölden am 29. Oktober, zugleich das erste Rennen im Weltcup-Winter überhaupt, sei praktisch ausgeschlossen. (APA, 11.10.2017)