Jahrelange Haftstrafen nach Angriff auf Pariser Polizeiauto

Demonstranten warfen Brandsatz in Wagen und griffen Polizisten an

Paris – Mehr als ein Jahr nach dem Angriff auf ein Polizeiauto hat ein Pariser Gericht bis zu sieben Jahre Haft gegen die Täter verhängt. Der Schweizer Joachim L. wurde in Abwesenheit zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt. Er warf demnach am 18. Mai 2016 einen Brandsatz in den Streifenwagen, die beiden Polizisten kamen jedoch mit dem Schrecken davon.

Sechs weitere Männer erhielten ein bis fünf Jahre Haft auf Bewährung. Sie wurden für schuldig befunden, die Scheiben des Wagens eingeschlagen und einen der beiden Polizisten mit einer Metallstange attackiert zu haben. Der Polizist sagte in dem Prozess aus, er habe Todesangst gehabt.

associated press

Die Tat ereignete sich am Rande einer Kundgebung, die sich gegen den Hass auf Polizisten richtete. Die Verurteilten gehörten zu einer Gruppe militanter Gegendemonstranten, die sich als "Antifaschisten" sehen. Eine Videoaufnahme des Angriffs und des brennenden Wagens verbreitete sich im Internet und wurde hunderttausende Male geklickt. (APA, AFP, 11.10.2017)