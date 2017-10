Häupl: "Ich bin ein Kernianer"

Die Wiener SPÖ zieht Bilanz über den Wahlkampf. Häupl will ein "bestmögliches" Ergebnis für Spitzenkandidat Kern erzielen. Hinter diesem stehe der Bürgermeister in jeder Funktion

Wien – Nur wenige Tage vor der Nationalratswahl zieht die Wiener SPÖ Bilanz über den Wahlkampf in der Bundeshauptstadt. "Man kann die Zeit nun schon in Stunden messen", sagte am Mittwoch Bürgermeister Michael Häupl vor Journalisten. Würde man die "freundschaftlichen Gespräche" zwischen Sebastian Kurz (ÖVP) und Heinz-Christian Strache (FPÖ) verfolgen, könne man meinen, schwarz-blau sei bereits ausgemachte Sache. Trotzdem habe Häupl "die Hoffnung auf den ersten Platz noch nicht aufgegeben".

Denn wenn Häupl sich das "Wien-Bashing seitens des Kanzlerkandidaten der ÖVP" anschaue, würde er schlimmes vermuten. Gerade was Pensionen und Mieten betreffe. Die Wiener Stadtregierung hatte bereits am Dienstag eine Reform des Mietrechts gefordert. "Als Millionär wird man nicht die SPÖ wählen. Das verstehe ich", sagte Häupl.

Dass in den vergangenen Wochen Fehler in der Kampagne passiert sind, gestand Häupl ein. Dass Tal Silberstein überhaupt engagiert wurde, sei der "größte Fehler" gewesen, aber die SPÖ habe die Konsequenzen gezogen . "Aber die, die sich jetzt als Ankläger und Unschuldslämmer darstellen", hätten im Wahlkampf ständiges Wien-Bashing betrieben, fälschlicherweise behauptet, die SPÖ habe "einen sechsstelligen Betrag" von Hans Peter Haselsteiner erhalten. "Und das sind die Guten?", sagte Häupl.

70.000 Wiener Kipferl

Doch trotz aller Schwierigkeiten, "oder gerade wegen den Schwierigkeiten" habe es in der Wiener Partei "viel Engagement" gegeben wie SPÖ-Managerin Sybille Straubinger vorrechnete: Mehr als 2.000 Straßenaktionen, 15.000 Telefonanrufe, 500 mit SPÖ-bebrandete Autos, 60.000 Funktionäre in den Bezirken und 70.000 verteilte Kipferl – so das Resümee in Wien. Neu sei gewesen, dass 1.200 Freiwillige, die keine Parteimitglieder sind für die SPÖ gelaufen sind.

"Unser Ziel ist es, dass Christian Kern auch nach dem Wahlkampf Bundeskanzler ist", sagte Straubinger. Dem schloss sich auch Häupl an, um "Spekulationen" vorwegzunehmen: "Ich bin ein Kernianer." Kern sei ein "ausgezeichneter Parteichef", den Häupl als Regierungschef sehen will, sich aber auch als Oppositionführer vorstellen kann.

Keine Freunde

Dass es zu einer Neu-Auflage der Großen Koalition kommt, möchte Häupl nach dem schmutzigen Wahlkampf zwischen SPÖ und ÖVP nicht zur gänze ausschließen. "Es war ein harter Wahlkampf mit teils kindischen Elementen." Trotzdem Kern und Kurz müssten nur professionell miteinander arbeiten: "Freunde, das muss ja nicht sein", so Häupl.

Einen Seitenhieb hatte Häupl auch für den Islamwissenschafter Ednan Aslan parat, dessen umstrittene Kindergartenstudie zu nicht unbeträchtlichen Teilen outgesourct und von einem türkischstämmigen Unternehmensberater erstellt und zugeliefert worden sein soll. Er werfe Kurz vor, dass diese "Studie gefälscht" und dass für "politische Zwecke die Kindergartenstudie manipuliert wurde". (Oona Kroisleitner, 11.10.2017)